"Враг забрасывает пушечным мясом": в Азове рассказали о тяжелых боях на Азовстали

На территории предприятия продолжаются тяжелые бои. Часть территории завода захвачена врагом.
На территории завода Азовсталь в Мариуполе продолжаются тяжелые бои украинских защитнимков с российскими оккупантами.
Об этом рассказал один из бойцов подразделения Азов. Соответствующее сообщение опубликовано в Сети.
"Противник прорвался на Азовсталь. Забрасывает пушечным мясом", - пишет он.
По его данным, на территории предприятия продолжаются тяжелые бои. Часть территории завода захвачена врагом.
Боец Азова добавил, что на территории предприятия находятся женщины и дети, а также раненые.
Битва за Мариуполь
Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.
Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.
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