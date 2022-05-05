"Враг забрасывает пушечным мясом": в Азове рассказали о тяжелых боях на Азовстали

На Азовстали продолжаются бои / planet.com

На территории завода Азовсталь в Мариуполе продолжаются тяжелые бои украинских защитнимков с российскими оккупантами.

Об этом рассказал один из бойцов подразделения Азов. Соответствующее сообщение опубликовано в Сети.

"Противник прорвался на Азовсталь. Забрасывает пушечным мясом", - пишет он.

По его данным, на территории предприятия продолжаются тяжелые бои. Часть территории завода захвачена врагом.

Боец Азова добавил, что на территории предприятия находятся женщины и дети, а также раненые.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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