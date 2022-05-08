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Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городе

8 мая 2022, 15:25

Количество танков, которые ликвидировали и подбили украинские бойцы в городе, составляет 10% потерь врага в этой технике по Украине.

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Защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городе/ Reuters, Полк "Азов"

Украинские военные, защищающие Мариуполь, от начала широкомасштабного вторжения армии РФ в Украину уничтожили в городе более 2500 российских оккупантов, еще 5000 ранили.

Такие количество оккупантов удалось ликвидировать без поддержки авиации и артиллерии. Об этом рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции в воскресенье, 8 мая.

Также украинским защитникам удалось уничтожить более 60 танков и подбить 30 – эта цифра составляет 10% потерь врага по всей стране, отметил боец. Также было уничтожено много бронетранспортеров и артиллерийских систем.

"И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", – сказал Самойленко.

По его словам, полку "Азов" до сих пор удается удерживать Мариуполь, потому что бойцы еще с 2014 года анализировали военные операции, чтобы найти лучшие и эффективные тактики.

Также азовцы призвали эвакуировать с территории завода Азовсталь, который до сих пор штурмуют и бомбят российские военные, раненых украинских защитников. Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Пономарь ("Калина") призвал украинские власти повлиять на ситуацию и эвакуировать раненых.

"Мы ждем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы кричим о помощи. Им нужно предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь. "Мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова политиков", – сказал Пономарь.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе под каждым разрушенным домом, разбирая завалы, находят по 80-100 трупов. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о следующих этапах эвакуации из Мариуполя с комбината Азовсталь, который обороняют украинские защитники. Из Азовстали уже удалось спасти более 300 человек, сказал глава государства.

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