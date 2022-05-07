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"Психика не выдерживает": в Мариуполе под завалами домов находят много трупов

7 мая 2022, 19:59

Количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума. Под каждым домом, который они разгребали, находилось около 80-100 трупов.

В Мариуполе под завалами находят тела погибших / Фото: t.me/andriyshTime

В Мариуполе под каждым разрушенным домом, разбирая завалы, находят по 80-100 трупов, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко рассказал историю одного из участников разбора завалов в Мариуполе, не называя имени, так как этот человек еще в Мариуполе и в постоянной опасности.

Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что работавшие на разборе завалов люди, блевали и впадали в молчаливый ступор, с ними регулярно случались истерики.

"Количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума. Под каждым домом, который они разгребали, находилось около 80-100 трупов. Поэтому вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать", - пишет советник мэра города. .

По сообщениям мужчины, разбиравшего завалы, у людей в городе массово случаются нервные срывы.

"Некоторые внезапно и не вовремя начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика не выдерживает радостей "русского мира"", - пишет Андрющенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что своей бомбардировкой завода "Азовсталь" русские оккупанты убили маленькую девочку, которая подарила одному из украинских бойцов свою игрушку ‒ гуся. Об этом написал сам военный, которого зовут Иван Богдан.

По его словам, еще в конце марта 2022 года в бомбоубежище "Азовстали" девочка подарила ему мягкую игрушку ‒ тряпичного гуся.

На вид ребенку было от 10 до 12 лет.

"Сегодня мне сообщили, что на днях она погибла во время очередной авиационной бомбардировки россиян. Извини, малышка, что не успели тебя эвакуировать и дать возможность снова радоваться жизни", – сказал он.

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