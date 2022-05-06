Путин повторит спектакль 2014 года: Подоляк рассказал о запланированном в Мариуполе "параде пленных"

Пленные украинцы в центре Донецка / ura.dn.ua

Запланированный в оккупированном Мариуполе так называемый парад украинских военнопленных является нарушением Женевской конвенции.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что 24 августа 2014 в Донецке также состоялся "парад пленных".

"Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских", - сообщил Подоляк.

В Офисе президента намерены фиксировать каждого, кто занимается истязанием пленных.

"Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией. Украина фиксирует каждого, кто занимается унижением и истязанием наших пленных. Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - добавил советник главы ОП.

Как сообщал Главред, 5 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты хотят до 9 мая "добить" защитников Мариуполя на Азовстали и преподнести "победу" над полком Азов в качестве подарка российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, путинские солдаты ворвались на территорию комбината Азовсталь - там третий день идут тяжелые бои.

Арестович добавил, что украинская власть не может помощь защитникам Мариуполя военным путем. Чтобы спасти их, Киев использует политико-дипломатический путь, задействованы "первые лица всех значимых организаций, церквей и стран". Путину предлагали разные варианты решения ситуации, но кремлевский диктатор не согласился.

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