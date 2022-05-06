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Прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции: Арестович объяснил, можно ли освободить Мариуполь

6 мая 2022, 09:12

Чтобы спасти защитников Мариуполя Украина использует политико-дипломатический путь. Путину предлагали разные варианты решения, но диктатор не согласился.

Мариуполь, освобождение Мариуполя
Третий день продолжаются непрерывные штурмы и бои на заводе Азовсталь / Фото twitter.com/NORADCommand, Reuters

Российские оккупанты хотят до 9 мая "добить" защитников Мариуполя на Азовстали и преподнести "победу" над полком Азов в качестве подарка российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live.

По его словам, путинские солдаты ворвались на территорию комбината Азовсталь - там третий день идут тяжелые бои.

"Я четко вижу желание добить Азов... Подать 9 мая "победу" над Азовом, они хотят Путину ее "принести". Лучший подарок властителю – это же голова его врага. Они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли. Но усилия они предпринимают крайние. Как я понял из сообщений самого Азова и тех, кто обороняет Азовсталь, что третий день непрерывные штурмы идут и бои", – рассказал он.

Украинская власть не может помощь защитникам Мариуполя военным путем, так как ближайшие силы ВСУ находятся как минимум за 60 км от города. Они тоже под давлением противника.

Чтобы спасти защитников Мариуполя Украина использует политико-дипломатический путь, задействованы "первые лица всех значимых организаций, церквей и стран". Путину предлагали разные варианты решения ситуации, но кремлевский диктатор не согласился.

"Там есть конкретная задача – добить во что бы то ни стало, разрывая международные связи, рискуя репутацией и ссорясь с лидерами стран, с которыми не стоило бы ссориться, но принципиально добить Азов", – сказал Арестович.

"Мы же взрослые люди, мы понимаем, что военных способов нет... Или прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции. Это такой же нереальный вариант, как и предложение украинской армии как-нибудь освободить", –резюмировал советник главы Офиса президента.

Читайте такжеИз Мариуполя и Азовстали удалось спасти еще 500 гражданских, эвакуация была тяжелой – ОПКак сообщал Главред, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия отвела основные силы своих оккупационных войск от Мариуполя в Донецкой области. Сейчас в окрестностях города сосредотачивается "небольшое количество" подразделений оккупантов - примерно "несколько батальонно-тактических групп". В то же время захватчики продолжают постоянно обстреливать из артиллерии и наносить авиационные удары по городу.

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

Силы обороны Украины в блокадном Мариуполе 5 мая оттеснили оккупационные войска России с территории завода Азовсталь, которые за день до этого туда прорвались, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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