Азовсталь превратился в ад: оккупанты обстреливают и штурмуют завод непрерывно

Обстрелы и штурм Азовстали проходят непрерывно / Фото Reuters, planet.com

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия в Мариуполе на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе Азовстали.

При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Об этом сообщили 5 мая в Генеральном штабе ВСУ.

5 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что обстрелы и штурм Азовстали проходят непрерывно.

"Если в мире существует ад, то он находится на Азовстали, как точно сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Обстрелы и штурм без перерыва. Даже ночью с корректировкой огня из дронов. Местами боевые действия уже позади завода. Часть Левобережного района от парка Веселки снова закрыта для жителей, но на этот раз срочно эвакуироваться им пришлось без предупреждения. Последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе превращены в ад", - говорится в сообщении.

Тем временем появились свежие спутниковые снимки от Planet Labs PBC. Они также свидетельствуют о том, что российские военные продолжают обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе.

На снимках видно, что практически все здания завода разрушены, некоторые крыши полностью обрушились, часть строений превратилась в руины. На заводом виден клубящийся черный дым.

Азовсталь сейчас - фото со спутника / planet.com

Как выглядит Азовсталь - фото со спутника / planet.com

Бои за Азовсталь

4 мая стало известно, что в осажденном российскими оккупантами Мариуполе снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

Как сообщил мэр города Вадим Бойченко, российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. С украинскими военными пропала связь.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что украинские власти восстановили связь с защитниками Мариуполя, которые обороняются на территории завода Азовсталь. Он подтвердил информацию о том, что российским оккупантам удалось войти на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что рашисты нашли предателя из числа бывших работников завода Азовсталь, который показал им тайные подземные ходы под территорией предприятия, и теперь оккупанты штурмуют эти туннели.

Командир подразделения Азов подполковник Денис Прокопенко сообщил, что ситуация на предприятии крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

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