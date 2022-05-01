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Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

1 мая 2022, 07:46

На крышах завода Азовсталь зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.

Азовсталь
Азовсталь удерживают украинские военные / Фото twitter.com/trbrtc, УНИАН

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки завода Азовсталь в Мариуполе, который удерживают украинские защитники. В результате регулярных массивных обстрелов оккупантов предприятие совершенно разрушено.

Фото Азовстали появилось в Twitter журналиста New York Times Кристиана Триберта.

На обнародованных кадрах видно, что помещения и конструкции сталелитейного завода превратились практически в руины. На крышах зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть более крупный план, а на третьем изображении ближайший вид на часть участка", - прокомментировал журналист опубликованные кадры.

Азовсталь сейчас - спутниковый снимок
Азовсталь сейчас - спутниковый снимок / twitter.com/trbrtc
Фото twitter.com/trbrtc
Фото twitter.com/trbrtc

Как сообщал Главред, в подземных укрытиях комбината Азовставль прячутся по меньшей мере 1000 мирных жителей Мариуполя, тем не менее оккупанты наносят мощные удары сверхтяжелыми авиабомбами по предприятию.

19 апреля заместитель командира полка Азов Святослав Калина Паламар рассказал, что завод Азовсталь "разбомблен и уничтожен практически полностью". По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".

Бои за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

17 апреля защитники Мариуполя заявили, что не будут сдаваться, несмотря на предложение РФ выбросить белый флаг и покинуть завод Азовсталь. Как пишет журналист The Time Саймон Шустер, "они связали так много огневой мощи россиян, что это дало другим городам шанс выжить".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил эту же информацию.

"Город до сих пор не пал", - сказал глава правительства.

27 апреля ООН сформировала команду для эвакуации людей из Мариуполя - в данный момент продолжаются переговоры с властями России и Украины по обеспечению условий.

30 апреля стало известно, что российские оккупанты заселяют неизвестных людей в уцелевшие дома жителей населенных пунктов во Мариуполем.

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