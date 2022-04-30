Орки заселяют неизвестных в дома украинцев под Мариуполем/ Reuters

Российские оккупанты заселяют неизвестных людей в уцелевшие дома жителей населенных пунктов во Мариуполем.

Оккупанты начали выдавать соответствующие разрешения. О таком случае рассказала жительница поселка Старый Крым, который расположен примерно в 5 километрах от разрушенного захватчиками Мариуполя, сообщает Мариупольский городской совет.

"О том, что у меня живут люди, я узнала раньше, но из-за того, что связи с родственниками нет, надеялась, что это сестра из 23 МКР. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу представить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно осознавать, что это происходит в нашем родном городе", – рассказала женщина.

В Мариупольском горсовете говорят, что это не единственный случай, когда рашисты заселяли в чужие дома людей, которых сами же оставили без крыши над головой.

При этом бывают ситуации, когда "новые жильцы" потом не отдают вещи настоящим владельцам жилья, когда те приезжают домой за вещами.

"Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие", – отмечают в горсовете.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты массово сбрасывали многотонные авиабомбы на военный полевой госпиталь, который расположен на территории завода Азовсталь. Там находились раненые защитники Украины. После того, как госпиталь уже разбомбили, оккупанты обстреляли руины из корабельной артиллерии.

Позже стало известно, что после бомбардировки полевого госпиталя на территории окруженного завода Азовсталь в четверг, 28 апреля, число раненых возросло до 600 человек.

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