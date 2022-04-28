В Мариуполе погибла 14-летняя тяжелоатлетка: ее убило вражеским снарядом вместе с мамой

В Мариуполе снарядом оккупантов убило 14-летнюю тяжелоатлетку вместе с ее мамой/ Facebook Управление физической культуры и спорта ДонОГА

В Мариуполе в Донецкой области очередной жертвой путинских войск стала юная украинская тяжелоатлетка, перспективная спортсменка Алина Перегудова.

Девушку вместе с ее мамой убило в городе снарядом российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Донецкой области Facebook.

Юная спортсменка была воспитанницей областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, а также училась в Донецком областном специализированном профессиональном колледже спортивного профиля им. С. Бубки.

"Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях самого высокого уровня и в дальнейшем...", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под завалами в Мариуполе погибла 10-летняя украинская гимнастка Екатерина Дьяченко. Девочка находилась в доме, в который попал снаряд российских оккупантов. В результате обстрела здание обрушилось, гимнастка оказалась под обломками.

Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко по состоянию на середину апреля, в Мариуполе уже погибли от 20 до 22 тысяч человек.

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