В Мариуполе погибла 14-летняя тяжелоатлетка: ее убило вражеским снарядом вместе с мамой

Девушка входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. Она имела "золото" национального чемпионата и стремилась и дальше одерживать победы.
В Мариуполе в Донецкой области очередной жертвой путинских войск стала юная украинская тяжелоатлетка, перспективная спортсменка Алина Перегудова.
Девушку вместе с ее мамой убило в городе снарядом российских оккупантов. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Донецкой области Facebook.
Юная спортсменка была воспитанницей областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, а также училась в Донецком областном специализированном профессиональном колледже спортивного профиля им. С. Бубки.
"Алина в свои 14 лет входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины. В прошлом году на национальном чемпионате среди девушек U17 она завоевала золотые награды и стремилась одерживать победы на соревнованиях самого высокого уровня и в дальнейшем...", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под завалами в Мариуполе погибла 10-летняя украинская гимнастка Екатерина Дьяченко. Девочка находилась в доме, в который попал снаряд российских оккупантов. В результате обстрела здание обрушилось, гимнастка оказалась под обломками.
Напомним, по данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко по состоянию на середину апреля, в Мариуполе уже погибли от 20 до 22 тысяч человек.
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