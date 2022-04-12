В Мариуполе погибли 20-22 тысячи украинцев - Глава ОВА

Мариуполь / Reuters

Мариуполь, Донецкой области, который уже больше месяца находится в блокаде, практически полностью уничтожен. По предварительным данным, в городе погибло от 20 до 22 тысяч человек.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире CNN.

"Ситуация в Мариуполе делает сложным комментировать количество жертв, город находится в осаде и блокаде. Сейчас мы говорим про от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - добавил Кириленко.

По словам главы ОГА, речь наверняка идет о десятках тысяч жертв, но пока говорить о точном количестве невозможно.

Также он напомнил, что рашистские оккупанты заблокировали выезд из города для гражданского населения даже на собственном транспорте.

По его словам, оккупанты используют портативные крематории для уничтожения тел убитых украинцев, предварительно вывозя их на временно оккупированную территорию.

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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