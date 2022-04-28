Арестович уточнил, где сейчас сосредоточены силы российских войск/ УНИАН, Reuters

Армия РФ пытается атаковать позиции защитников Украины со стороны Херсонщины и в районе Изюма на Харьковщине.

Кроме этого, российские оккупанты не оставляют попыток захватить завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские бойцы. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга вечером в четверг, 28 апреля.

"Наибольшие усилия врага сейчас сосредотачиваются на изюмском направлении, на "Азовстали" и на херсонско-криворожском, херсонско-николаевском направлениях. Это основные направления, на которых они концентрируют войска", – заявил советник главы ОП.

Он отметил, что оккупанты атакуют позиции защитников Украины, бьют артиллерией и авиацией. Однако украинские воины продолжают мужественно и успешно оборонять родную землю.

Кроме этого, россияне пытаются оказывать психологическое воздействие на украинцев, распространяя дезинформацию и фейки. Поэтому Арестович призвал граждан нашего государства верить только официальной информации от украинской стороны.

Напомним, украинские военные возобновили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области. Оккупанты на Харьковщине отступили с потерями на двух направлениях. В Генштабе отметили, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Также сообщалось, что на Запорожье в поселке Акимовка Мелитопольского района украинские бойцы движения сопротивления ССО ВСУ взорвали железнодорожный мост, которым российские захватчики доставляли оружие и топливо с территории оккупированного Крыма. Этот мост имел стратегическое значение для РФ, ведь был единственным железнодорожным сообщением с оккупированным Крымом.

Читайте также: