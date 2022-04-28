Оккупанты отступили с потерями на двух направлениях: ВСУ зачищают пригород Харькова

Украинская армия взяла под контроль населенный пункт Кутузовка Харьковской области
Украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
"Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области", - сообщили в ВСУ.
Подразделения противника предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Долгенького в Харьковской области, понесли потери и отошли. Также безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи (Бражковка, Долгенькое и Большая Камышеваха – села южнее Изюма, в направлении Барвенково).
На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания украинских войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.
"Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка", - говорится в сообщении.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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