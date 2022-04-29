Мечтала стать чемпионкой: подробности убийства оккупантами известной спортсменки в Мариуполе

Алина Перегудова / соцсети

В Мариуполе во время обстрелов погибла 14-летняя спортсменка по тяжелой атлетике Алина Перегудова.

Как сообщает Обозреватель, девочка вышла с мамой из дома, когда раздался взрыв и их накрыли осколки, а когда брат выбежал к сестре и маме, его застрелил российский снайпер.

Об Алине Перегудовой подруги говорят, что она была доброй и очень целеустремленной.

"Даже когда в ее городе стреляли, она выходила на тренировки, ничего не боялась", – вспоминает подруга.

Спортсменка была родом из Мариуполя. В последнее время занималась в колледже спортивного профиля им. С. Бубки в Бахмуте. Ее тренер Игорь Обухов вспоминает, что 25 февраля должны были проходить сборы. Но началась война.

"Мы должны были эвакуировать детей по домам. Помню, Алину встретил на автовокзале. Она сидела там одна. В Мариуполе у нее родная бабушка, которая работала почтальоном, и мама – продавец. Также был брат. Но она говорила, что хотела уехать к другой бабушке в Киев. Я еще подумал, может, взять ее с собой. Но потом нашли автобус и отправили ее в Мариуполь к родным", – рассказывает Обухов.

Когда в городе началась стрельба, то тренер стал разыскивать своих воспитанников. От Алины не было вестей с 28 февраля. До этого она писала подруге, что в городе взрывы и ей очень страшно.

Алина была чемпионкой Украины, а мечтала стать чемпионкой мира.

Тренеру удалось связаться с тетей Алины, которая живет в Киеве. Она и рассказала, что девочка погибла.

"Она сказала, что Алины больше нет. Она вместе с мамой Натальей вышли на улицу, и их накрыло осколками от снаряда. Они обе погибли на месте. Вслед за ними выбежал брат Костя, и его снял снайпер. Осталась одна бабушка там. Ее судьбу мы не знаем", – рассказал Обухов.

Тренер рассказывает, что в Мариуполе творился ад. Он пробовал собрать информацию обо всех своих воспитанниках. Одного застрелили прямо в огороде. У многодетной семьи сожгли дом. Одного ребенка вывезли в Россию, заставляют сделать российский паспорт, после этого он не сможет вернуться в Украину. Еще один спортсмен бежал из Мариуполя под обстрелами вдоль берега моря, ему удалось спастись.

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По словам подруги, у Алины была цель – стать чемпионкой мира, и она к ней усердно шла. В 13 лет она выполнила норматив мастера спорта. Но присвоить это звание ей могли только с 14 лет. Она опережала свой возраст, боялась не успеть.

Алина была бесстрашной. Несмотря на то, что ее покусал в детстве бультерьер, она не боялась собак, воспитывала дома огромного алабая. Да и в Мариуполь тогда поехать не побоялась, говорила, ну что там постреляют по Мариуполю.

"Алина готовилась к чемпионату Европы, который собиралась обязательно выиграть в свои 15 лет. Но не успела", - говорит тренер.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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