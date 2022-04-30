Путин не обращает внимание на предложения по эвакуации людей из Мариуполя – Подоляк

Подоляк отметил, что оккупанты демонстрируют неготовность разговаривать и идти хоть на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей.
Власти многих стран мира готовы помочь эвакуировать людей из почти уничтоженного россиянами Мариуполя, но российский диктатор Путин и его подчиненные отвергают все предложения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".
"Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", ‒ сказал чиновник.
Подоляк говорит, что оккупанты пойдут на все, чтобы уничтожить Мариуполь и полк Нацгвардии "Азов".
"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – подытожил он.
Читайте такжеБолее 600 раненых: орки бросают авиабомбы на полевой госпиталь Мариуполя
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в очередной раз, 23 апреля, принудительно вывезли часть мариупольцев на захваченную территорию.
"В 11 часов возле ТЦ Порт-Сити собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактично, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку у ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было сообщено, что "эвакуация" будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию.
Читайте также:
- Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка
- Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине
- В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре