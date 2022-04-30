Путин не обращает внимание на предложения по эвакуации людей из Мариуполя – Подоляк

Михаил Подоляк / коллаж фото УНИАН и Mrpl.city

Власти многих стран мира готовы помочь эвакуировать людей из почти уничтоженного россиянами Мариуполя, но российский диктатор Путин и его подчиненные отвергают все предложения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

"Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", ‒ сказал чиновник.

Подоляк говорит, что оккупанты пойдут на все, чтобы уничтожить Мариуполь и полк Нацгвардии "Азов".

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в очередной раз, 23 апреля, принудительно вывезли часть мариупольцев на захваченную территорию.

"В 11 часов возле ТЦ Порт-Сити собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактично, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку у ТЦ Метро (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было сообщено, что "эвакуация" будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию.

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