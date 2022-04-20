Объявили эвакуацию из Азовстали и открыли огонь: оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из Мариуполя

Оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из Азовстали в Мариуполе / Telegram Андрющенко, Reuters

Российские оккупанты объявили во вторник, 19 апреля, "зеленый коридор" для эвакуации гражданских, которые находятся в укрытиях на заводе Азовсталь в Мариуполе. А после этого подогнали свою артиллерию и начали обстреливать маршрут эвакуации.

Таким образом эвакуация людей была просто невозможной. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера был объявлен россиянами режим тишины для обеспечения выхода гражданского населения из укрытий в Азовстали. По маршруту условной эвакуации была согнана пресса на удаленные от завода и бесконечные километры для видео про"ждем гражданских из Азовстали". В то же время была подогнана артиллерия и был начат артобстрел зоны Азовстали. При таких условиях даже при желании эвакуация гражданских была невозможна", – подчеркнул Андрющенко.

А под конец дня российская пропаганда начала трубить о том, что якобы "никто не захотел эвакуироваться, потому что их не пустили украинские военные", – говорит советник мэра Мариуполя.

"Вот так... Ни на что не намекаю. Просто факт из истории. Фото именно со вчерашнего обстрела. Освещение соответствует времени суток, когда был "открыт зеленый коридор", – добавил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя обнародовал два фото, на которых видно проведение обстрела.

Российские оккупанты обстреляли "зеленый коридор" из Мариуполя/ Telegram Андрющенко

Обстрел "зеленого коридора" оккупантами в Мариуполе. На обнародованных кадрах отчетливо виден российский танк с буквой Z/ Telegram Андрющенко

Ранее сообщалось, что оккупанты сбросили на Азовсталь, где прячутся женщины, дети и пожилые люди, сверхмощные бомбы. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в окруженном русскими оккупантами Мариуполе Донецкой области на территории завода Азовсталь прячутся около 1 тысячи мирных жителей. Также президент заявил, что по-прежнему готов обменять российских военнопленных в обмен на безопасный проход для гражданских лиц и украинских войск в Мариуполе.

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