Безуспешный старт наступления: в США заявили, что РФ не имеет на Донбассе территориальных успехов

В США заявили, что армия РФ не смогла захватить на Донбассе какие-то территории/ Reuters

Начав расширенное наступление на Донбассе, армия РФ до сих пор не имеет каких-то серьезных территориальных достижений.

Об этом заявили высокопоставленные чиновники из США, пишет CNN. Однако, по словам чиновника, это были пробные атаки для проверки украинской обороны.

Линии фронта в настоящее время остаются практически статичными. В руки россиян не перешла ни одна большая территория.

При этом высокопоставленный американский чиновник добавил: чтобы украинские силы были максимально подготовлены к предстоящим боям, новый пакет оружия от США стоимостью 800 миллионов долларов сосредоточат на артиллерии. В частности в списке того, что планируется предоставить Украине, есть 155-миллиметровые гаубицы и боеприпасы.

Кроме этого, он отметил, что США попросили нескольких союзников по НАТО помочь внести артиллерию в запланированные поставки оружия.

Ранее сообщалось, что российскому диктатору Владимиру Путину нужен хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россиянами. Поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" из-за зверств во время ведения войны в Сирии. Именно поэтому обстрелы и бомбардировки оккупантами усилятся, отмечают в НАТО.

Также сообщалось, что сегодня Россия считает Донецкую и Луганскую области главным направлением своего наступления. Оккупанты уже назвали процесс второй фазой войны. Только серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на Харьковском направлении.

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