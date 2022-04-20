ВСУ ждут мощные бои не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении – Подоляк

Тяжелые бои ожидаются и в Харькове - Офис президента / Фото Reuters

Сегодня Россия считает Донецкую и Луганскую области главным направлением своего наступления. Оккупанты уже назвали процесс второй фазой войны. Но серьезные боевые столкновения ожидаются не только на Донбассе, но и в Харькове, а также на харьковском направлении. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью НВ он рассказал о том, что оккупационные войска РФ наступают на Донбасс. Боевые действия они называют второй фазой войны.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович"Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум - через пять дней", - сказал Подоляк.

Также чиновник предупредил о серьезных боях не только в Донецкой и Луганской областях, но и в Харькове и на харьковском направлении.

"Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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Ситуация в Харьковской области

Российский оккупационные войска продолжают обстреливать город Харьков. Гибнут мирные жители. Вражеские подразделения разрушают инфраструктуру. В области на ряде направлений идут боевые действия.

Градоначальник Игорь Терехов призвал к эвакуации из опасных районов Харькова. По его словам, людей возят в менее опасные места, а совсем безопасных локаций в городе нет.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сказал, что Россия уже сама понимает свое фактическое поражение в битве за Харьков. Россиянам очень сложно будет атаковать позиции ВСУ в городе. У оккупантов остается только одно направление – перебрасывать войска через Изюм и Купянск для перенаправления их на Донбасс.

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