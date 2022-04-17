Мэр Харькова призвал гражданских эвакуироваться из города

Харьков / Reuters

В Харькове, в результате постоянных обстрелов, не осталось безопасных мест.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале призвал гражданских эвакуироваться из самых опасных районов.

"Мы продолжаем эвакуацию людей из самых опасных районов города, которые находятся под непрерывным обстрелом. Вывозим людей в места, которые менее опасны. Совсем безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место жительства, горячее питание, душ, медицинскую помощь. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, выезжать. Наши волонтеры помогут вам сделать это", - заявил городской голова Игорь Терехов.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация о готовности оккупантов РФ атаковать Харьков была отвлечением внимания ВСУ от атаки врага на Изюм. По его словам, сейчас российские военные прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Арестович не исключил, что анонсирование взятия Харькова было информационным ходом, который был заброшен нашей разведке.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина победит намного быстрее, "чем многие думают", если получит необходимое вооружение для атаки российских оккупантов.

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