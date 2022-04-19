В битве за Харьков РФ на грани поражения: враг идет на Донбасс, но там его ждут ВСУ – Синегубов

Оккупанты России обстреляли Харьков / Фото Reuters

Россия уже поняла, что битва за город Харьков фактически проиграна. Оккупанты столкнутся с серьезными сложностями во время атаки на позиции ВСУ. Россиянам остается только перебрасывать свои войска через Купянск и Изюм, переправляя их на Донецкую и Луганскую область. Однако украинская армия и там удерживает свои позиции. Идут сильные бои, противник теряет живую силу и военную технику. Об этом заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что вражеским войскам не удастся захватить Харьков. У вражеских подразделений остается направление через Купянск и Изюм для переправки своих военных на Донбасс и усиление своего присутствия в этой стороне.

Читайте такжеЦентр Харькова обстреляли оккупанты: много погибших и раненых"Враг понял, что битву за Харьков фактически уже проиграл. Ему будет крайне тяжело атаковать наши позиции ВСУ, которые сейчас мы держим. У него остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении", - сказал чиновник.

Впрочем, по его словам, ВСУ удерживают свои позиции в направлении Донбасса. Там идут серьезные боевые столкновения, в результате которых вражеские войска несут потери живой силы и техники.

"Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении", - подчеркнул Олег Синегубов.

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Планы России по захвату Харькова

Президент Владимир Зеленский заявлял о том, что РФ концентрирует серьезное количество войск и военной техники в направлении Донбасса и Харькова. Впрочем, в Киеве знают о намерениях россиян. Для того, чтобы остановить Россию, нужно усиливать санкции.

В Минобороны заявляли, что российские захватчики пытаются усилить свои резервы и организовать наступление на Донбасс с целью оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей. Также они могут попытаться взять под контроль и Харьков. Однако у врага нет для этого ресурсов.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские оккупанты планируют продвинуться в направлении Харькова. Западным партнерам Украины следует предоставить серьезную поддержку для того, чтобы ВСУ смогли остановить оккупантов.

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