Центр Харькова обстреляли оккупанты: много погибших и раненых

Харьков / Reuters

Днем, 17 апреля, российские войска обстреляли центр Харькова.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на Департамент здравоохранения ОВА, в результате чего погибли не менее 5 человек.

"После обеда 17 апреля сообщалось об обстрелах центра Харькова. 5 погибших еще 13 ранены по состоянию на 15:00. На месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

Война в Украине

Напомним, что Украинские Воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

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Также один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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