Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавших

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В воскресенье вечером, 10 апреля, в Николаеве прогремел мощный взрыв. Его последствия ощутили многие жители города.

В результате взрыва есть пострадавший. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Пока ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки", — сообщил Ким.

В результате взрыва загорелся лес. Но пожар оперативно ликвидировали, уточнил Ким.

В то же время в пользователи в Сети пишут, что в результате взрыва во многих домах вылетели стекла в окнах. Кроме того, у людей в квартирах даже посыпалась штукатурка.

По оперативным данным, ракета, которой хотели ударить по Николаеву, была сбита средствами ПВО, обломки попали в лесной массив, сообщает телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Взрывы в Харькове

Добавим, что мощные взрывы в воскресенье вечером гремели также в Харькове.

Жители Харькова сообщают о мощных взрывах в городе. Об этом харьковчане пишут в социальных сетях.

Других подробностей пока нет. При этом харьковчан просят оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты нанесли удары по Николаеву и Очакову. В результате есть погибшие и раненые.

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