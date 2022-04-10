Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавших

По оперативным данным, ракета, которой хотели ударить по Николаеву, была сбита средствами ПВО.
В воскресенье вечером, 10 апреля, в Николаеве прогремел мощный взрыв. Его последствия ощутили многие жители города.
В результате взрыва есть пострадавший. Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.
"Пока ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки", — сообщил Ким.
В результате взрыва загорелся лес. Но пожар оперативно ликвидировали, уточнил Ким.
В то же время в пользователи в Сети пишут, что в результате взрыва во многих домах вылетели стекла в окнах. Кроме того, у людей в квартирах даже посыпалась штукатурка.
По оперативным данным, ракета, которой хотели ударить по Николаеву, была сбита средствами ПВО, обломки попали в лесной массив, сообщает телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".
Взрывы в Харькове
Добавим, что мощные взрывы в воскресенье вечером гремели также в Харькове.
Жители Харькова сообщают о мощных взрывах в городе. Об этом харьковчане пишут в социальных сетях.
Других подробностей пока нет. При этом харьковчан просят оставаться в укрытиях.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты нанесли удары по Николаеву и Очакову. В результате есть погибшие и раненые.
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