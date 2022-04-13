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ВСУ сбили юбилейную 300-ю воздушную цель РФ – "поджарили" вражеский штурмовик Су-25

13 апреля 2022, 08:48

Погода не способствовала украинским военным, однако им удалось ликвидировать вражескую "птичку".

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ВСУ сбили еще один вражеский Су - 25 / Фото иллюстративное, скрин с видео

Украинские Воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

Погода на Востоке и Юге Украины не способствовала выполнению задач, однако это не помешало украинским военным успешно ликвидировать вражескую цель. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"Это – 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину! Целями ЗРВ Воздушных сил являются: самолеты, вертолеты, БпЛА, крылатые и баллистические ракеты", – говорится в сообщении.

Штурмовик Су-25 – что известно

Самолет Су-25, который неформально называют "Грач" – это одноместный бронированный дозвуковой штурмовик. Его используют для оказания авиаподдержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также для сбивания целей в воздухе.

В СССР его приняли на вооружение в 1981 году.

От начала широкомасштабного вторжения России в Украину, ВСУ уже сбили много вражеских Су-25. В частности, сообщалось о сбитии таких самолетов над Волновахой, над селом Забаровка Черниговской области, в Николаевской области и т.д.

Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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