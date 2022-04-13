С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить

Оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить/ Скрин из видео

Защитнику Украины Владимиру Гордиенко чудом удалось выжить после тяжелого ранения. Парень с пулей в сердце шел двое суток, пока добрался до ближайшего села, из которого его доставили в больницу.

Медики провели уникальную операцию и достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь у 21-летнего военного останется рубец на сердце, но когда всё заживет, орган будет работать, как новый. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, Владимиру было всего 20 лет, но он ушел на войну добровольцем. Однажды они с двумя собратьями заехали в село на Киевщине, где, как оказалось, были оккупанты. Ребята попали в плен.

Через 9 часов захватчики сделали вид, что отпускают их. Сказали украинским бойцам сесть в автомобиль, на котором они приехали, и приказали двинуться. После этого россияне открыли огонь автоматными очередями.

"Один погиб, один спасся, и я спасся тоже. В машине остался мой брат, 26 лет ему было", – говорит Владимир.

Он успел отползти от авто. А уже через мгновение увидел, как машину вместе с телом двоюродного брата расстреляли из гранатомета.

Парень не сразу понял, что ранен. Ранение заметил, когда уже добежал до леса и у него изо рта начала идти кровь. Затем он еще двое суток шел пешком в направлении Житомирщины. Когда добрался до села Новая Гута в Житомирской области, местные жители эвакуировали его оттуда в Малинскую больницу. Далее военный попал в Житомирскую областную, а затем – в больницу "Феофания".

"Пуля вошла со стороны спины слева от позвоночника, сломала 12-е ребро, вызвала ушиб селезенки между диафрагмой и сердцем, зашла прямо в сердце", – констатируют врачи.

При этом от полости сердца шар отделяло всего полтора миллиметра. Она могла в любой момент "провалиться" в сердце, вызвать кровоизлияние и остановку органа.

В "Феофании" Владимиру сделали сложную операцию – медики достали пулю, даже не останавливая сердце пациента. Теперь, когда заживут раны, сердце военного будет работать, как новое.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как выжил после расстрела рашистов. Андрея Вербицкого расстреляли российские оккупанты в Мотыжине Киевской области. Задержанных поместили в люк и по очереди выводили пытать и бить, выпытывая позиции украинских военных.

Ранее сообщалось, что у Путина решили продолжать захватническую войну против Украины. Они выбирали между этим решением и тем, соглашаться ли на переговоры.

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