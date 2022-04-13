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Нельзя допустить, чтобы варварская выходка Путина увенчалась успехом - Джонсон

13 апреля 2022, 07:36

По итогу разговора с Байденом Джонсон заявил, что общее внимание стран остается на поддержке президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу.

Джонсон, Путин
Борис Джонсон резко высказался о действиях Путина в Украине / коллаж Reuters

Британский премьер Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом и рассказал президенту США о своем визите в Киев.

Как отметил Джонсон в Twitter, их общее внимание остается на поддержке президента Зеленского.

"Наше общее внимание остается на поддержке президента Зеленского и украинского народа в его борьбе за свободу", – написал британский премьер.

Он заявил, что нельзя допустить, чтобы варварская выходка Владимира Путина увенчалась успехом.

Визит Джонсона в Киев

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления.

После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.

Президент Украины поблагодарил главу британского правительства за его приезд и за поддержку украинского народа.

В свою очередь, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Также Великобритания предоставит Украине новый пакет финансовой и военной помощи.

"То, что Путин сделал под Киевом, нанесло сокрушительный удар по его репутации и правительству. Мы окажем влияние на возможность России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон.

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