ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины – освобождены 15 населенных пунктов

ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровщины/ Макс Левин

Украинские защитники освободили 15 населенных пунктов Херсонской области и отодвинули линию активных боевых действий за пределы Днепропетровщины вглубь Херсонщины.

Оккупанты пытаются противостоять, однако украинские воины дают достойный отпор. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что не территории Днепропетровской области теперь враждебных сил нет.

"Враг был отодвинут на периметр Херсонской области, было освобождено 15 населенных пунктов. Враг пытался сделать контратаки, но их отбили. На территории Днепропетровской области вражеских сил нет", – отмечает Вилкул.

В освобожденных от захватчиков городах и селах специалисты работают над восстановлением инфраструктуры, в частности, линии электропередач.

"Продолжаем помогать восстанавливать мирную жизнь в освобожденных селах Херсонской области. Там жители с радостью и буквально со слезами на глазах встречали наших солдат-освободителей. Когда смотришь на это, то веришь – наш народ непобедим", – добавил Вилкул.

Напомним, президент США Джо Байден впервые заявил, что считает геноцидом действия России в Украине. Ранее глава Белого дома неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но до этого не заявлял, что Россия осуществляет в Украине геноцид.

Также сообщалось, что в Мариуполе подразделение 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Белинского в результате четко спланированной спецоперации смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком Азов.

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