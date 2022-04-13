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От "второй сильнейшей" до толпы убийц: эксперт объяснил, чем нам грозит смена имиджа армии РФ

13 апреля 2022, 03:37

Миф о непобедимой российской армии полностью разрушен, но Украине это может навредить.

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Эксперт объяснил, чем нам грозит смена имиджа армии РФ / Reuters

Имидж российской армии существенно изменился с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. От статуса "второй сильнейшей в мире" армия РФ опустилась до "сборища мародеров, насильников и убийц".

Но, оценивая российскую армию, нужно руководствоваться оценками специалистов, а не рядовых граждан. Такое мнение высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВЦА Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Имидж российской армии действительно изменился. Но следует различать оценки, которые даются рядовыми гражданами, политиками и профессиональными военными. Однозначно можно утверждать, что миф о непобедимой российской армии полностью разрушен в восприятии всех без исключения, в том числе военных экспертов", – отмечает Тука.

Однако нельзя расслабляться и очаровываться, к примеру, кадрами уничтожения российской техники. Такие видео определенно мотивируют гражданское население, но в результате это может привести к тому, что граждане начнут недооценивать врага. По словам Туки, такое отношение к врагу порой приводило к необратимым потерям в ВСУ.

"Ведь нашествием такого сатирического видео выстраивается искаженный образ врага как придурковатого идиота, который подставляется под обстрелы, не сопротивляется, убегает при первой возможности и топится сам или топит технику. Из-за неадекватного восприятия врага наши военнослужащие иногда допускали ошибки, за которые даже приходилось платить собственной жизнью", – говорит эксперт.

Ранее британская разведка сообщала, что боевые действия на Востоке Украины до конца апреля будут лишь усиливаться. Эскалация в Донецкой и Луганской областях состоится в ближайшие 2-3 недели.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что было бы лучше, "если бы война поскорее закончилась". Однако сам канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

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