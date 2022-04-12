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Бои на Донбассе усилятся в следующие 2-3 недели: британская разведка предупредила, к чему готовиться

12 апреля 2022, 09:36

Россия сосредоточит усилия на Донетчине и Луганщине, однако дальше боевые действия могут переместиться в Херсон и Николаев.

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Бои на Донбассе усилятся в следующие 2-3 недели, заявили в британской роозвидци / Фото Reuters

Боевые действия на востоке Украины до конца апреля будут лишь усиливаться. Эскалация в Донецкой и Луганской областях состоится в ближайшие 2-3 недели.

Сначала РФ сфокусирует свои усилия на Донбассе, однако затем боевые действия могут переместиться в район Херсона и Николаева. Об этом предупреждает британская разведка-собранные ею новые данные по состоянию на 12 апреля были обнародованы в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что Россия продолжает стягивать свои войска и технику на Донбасс.

"Российские атаки будут сосредотачиваться на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с дальнейшими боями в районе Херсона и Николаева и возобновлением продвижения в Краматорск", – говорится в сообщении.

По сообщению разведки, не стоит выпускать из поля зрения и территорию Беларуси. В британской разведке говорят, что именно оттуда будут перебрасывать войска в восточные регионы Украины.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с канцлером Австрии Карлом Негаммером заявил, что было бы лучше, "если бы война поскорее закончилась". Однако сам канцлер отмечает, что непонятно, какой смысл российский президент вложил в эту фразу.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко выразил мнение, что на решение Путина продолжать или закончить войну против Украины могут повлиять западные партнеры нашего государства. Если они будут предоставлять больше оружия для защиты от российской агрессии, Путин будет понимать, что продолжение войны для него будет означать больше проблем и бояться потерять власть в РФ.

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