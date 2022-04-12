"Будет бояться потерять власть": Геращенко объяснил, когда Путин закончит войну против Украины

Геращенко объяснил, когда Путин закончит войну против Украины/ Reuters, УНИАН

На решение российского президента Владимира Путина продолжать или закончить войну против Украины могут повлиять западные партнеры нашего государства. Если они будут предоставлять больше оружия для защиты от российской агрессии, Путин будет понимать, что продолжение войны для него будет означать больше проблем.

Об этом сказал советник главы МВД Антон Геращенко, пишет ТСН. Он прокомментировал слова советника главы ОП Алексея Арестовича, который ранее заявил, что Украине возможно придется воевать с РФ по меньшей мере до 2035 года, когда истекает президентский срок Путина. По словам Геращенко, определенная логика в таком заявлении есть, и затягивание войны России против Украины не исключается, ведь даже если нашей стране удастся победить на Донбассе, Россия всё-таки никуда не исчезает.

Поэтому всё будет зависеть от того, как будут реагировать на нынешнюю ситуацию западные партнеры. Если они предоставят Украине больше оружия, Путин может понять, что продолжение войны принесет ему проблемы.

"Если в Украине погибнут не 19 или 20 тысяч россиян, а погибнут 50 или 100 тысяч, возможно, это будет его останавливать. Потому что война будет настолько уж непопулярна в Российской Федерации, что он будет понимать, что ее надо заканчивать для того, чтобы не потерять власть", – говорит советник главы МВД.

Ранее дипломат, бывший экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что смена российского диктатора Владимира Путина на любого другого лидера не изменит режим в России. Ведь все россияне являются отражением самого Путина, это видно из того, как они поддерживают инициированные им зверства во время войны против Украины.

Напомним, астролог отметила, что у Путина есть план применения ядерного оружия, однако окружение российского президента не даст ему это сделать. Если он захочет нажать "ядерную кнопку" и отдаст соответствующий приказ, то ему это будет грозить смертью.

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