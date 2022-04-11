РФ рождает "путиных": дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную Россию

Дипломат объяснил, почему новый лидер не изменит агрессивную Россию / Reuters

Смена российского диктатора Владимира Путина на любого другого лидера не сменит режим в России. Ведь все россияне являются отражением самого Путина, это видно из того, как они поддерживают инициированные им зверства во время войны против Украины. Такое мнение высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 годы) Владимир Огрызко в эфире Радио НВ.

По его словам, представителей демократии в РФ можно пересчитать по пальцам двух рук.

"Потому что на самом деле не Путин руководит Россией, а Россия рождает "путиных". Этот российский биоматериал, по-другому его назвать нельзя, хочет иметь Путина и на 80% поддерживает все те зверства, которые сегодня мы с ужасом видим в нашем государстве. Поэтому от смены Путина на Мутина или на кого-либо другого система не меняется", – отметил Огрызко.

Читайте такжеПочему Россию без Путина нужно держать в изоляцииОн подчеркнул, что западные партнеры не хотят понимать эту аксиому. Они почему-то продолжают верить, что новый лидер может изменить Россию.

Ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что у россиян в крови захват чужих территорий, убийства и изнасилования людей – это показывает их нынешняя реакция на зверства российских оккупантов в Украине.

При этом, по мнению Кима, война в Украине может быстро закончиться лишь в том случае, если произойдет смена власти в России. Путин сейчас пытается "прощупать" ту черту, за которую ему не позволит перейти Запад, считает глава Николаевской ОГА.

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