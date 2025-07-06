РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

Петр Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумское направление.

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Войска РФ могут перебрасывать на другое направление / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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РФ перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой

Враг может перебрасывать подкрепление на Сумы

Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой с Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).

"Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами ("газели"). Наши довели до Таганрога, но, судя по маршруту, двигались к железной дороге", - рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумское направление.

"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них - подкрепление на Сумы?" - отметил он.

Относительно состава, отмечается, что это - "сборная солянка, включая подразделение кавказцев".

/ t.me/andriyshTime

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О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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