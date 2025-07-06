РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

Важно:
- РФ перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой
- Враг может перебрасывать подкрепление на Сумы
Россия перебрасывает большое количество грузовиков с живой силой с Запорожского направления, через Мариуполь, в Таганрог или Ростов (РФ).
"Более 20 грузовиков в колонне с Росгвардией и автобусами ("газели"). Наши довели до Таганрога, но, судя по маршруту, двигались к железной дороге", - рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Андрющенко предположил, что враг может перебрасывать подкрепление на Сумское направление.
"С учетом улучшения нашего положения и ухудшения ситуации на севере для них - подкрепление на Сумы?" - отметил он.
Относительно состава, отмечается, что это - "сборная солянка, включая подразделение кавказцев".
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.
Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
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О персоне: Петр Андрющенко
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
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