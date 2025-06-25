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У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году

Даяна Швец
25 июня 2025, 15:40
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Россия вряд ли достигнет масштабных прорывов, поскольку жертвует большим количеством личного состава и техники ради минимальных продвижений.
У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году
Кремль готовится к новой волне войны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, kremlin.ru, Офис президента Украины

Главные выводы ISW:

  • Россия не заинтересована в мирном соглашении и планирует продолжать военную кампанию
  • Враг продолжит наступательные действия в Донецкой области, ища уязвимости в обороне ВСУ

Существует очень малая вероятность, что боевые действия в Украине прекратятся до конца текущего года, поскольку Кремль не стремится к реальному миру и планирует продолжать войну. Такое мнение высказала эксперт по российским вопросам и заместитель руководителя аналитической группы Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко в комментарии для РБК-Украина.

По ее словам, Россия сосредотачивает силы в Донецкой области и активно пытается выявить слабые места в украинской обороне. Ожидается, что наступательные действия будут продолжаться и, вероятно, активизируются после исчерпания текущей военной помощи Украине со стороны США, которая была одобрена еще в 2024 году.

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Степаненко также отметила, что вероятные направления дальнейших атак: Константиновка, Запорожский и Сумской регионы.

В частности, в ISW прогнозируют, что главный летний удар со стороны РФ будет направлен именно в районе Константиновки. При этом российские войска могут достигать мелких тактических успехов, захватывая отдельные населенные пункты или территории, однако существенных стратегических прорывов вряд ли стоит ожидать.

Константиновка Инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Вероятно, такие действия являются частью более широкой информационной кампании Москвы, которая имеет целью убедить Запад в бесперспективности поддержки Украины и неизбежности победы России.

"Однако россияне вряд ли достигнут масштабных прорывов, поскольку продолжают жертвовать большим количеством людей и военной техники ради минимальных продвижений. Также ожидается, что Россия продолжит эскалацию ударов дронами и ракетами по Украине - особенно зимой - с надеждой сломать украинскую волю к сопротивлению и заставить Украину капитулировать", - оценивает Степаненко.

Что происходит на фронте - последние новости

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. В то же время подразделения Сил обороны эффективно противостоят, нанося значительные потери врагу и снижая его наступательный потенциал.

В то же время на Херсонщине в армии РФ начался масштабный бунт. Все дошло до того, что военнослужащие 1-го батальона бригады осуществляли поджоги собственных позиций.

В свою очередь полковник Антс Кивисельг, руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии, указал на прокол РФ. По его словам, Россия компенсирует отсутствие успеха на фронте террористическими атаками на гражданские объекты.

Больше важных новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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