Укр
"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

Кристина Трохимчук
2 января 2026, 16:00
85
Певец уходит со сцены.
Melovin заканчивает карьеру
Melovin заканчивает карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Melovin

Вы узнаете:

  • Melovin уходит со сцены
  • Когда он это сделает

Известный украинский певец Melovin неожиданно объявил об окончании карьеры. Пост о своем решении артист опубликовал в Instagram.

Melovin рассказал, что 2026 год станет последним в его активной творческой деятельности. Он планирует завершить тур и пообщаться в его рамках с поклонниками, а после этого намерен уделять больше внимания себе и родителям.

видео дня
Melovin с возлюбленным
Melovin с возлюбленным / фото: instagram.com, Melovin

Певец заявил, что благодарен опыту, который ему подарила карьера в шоу-бизнесе, однако пришло время двигаться дальше и прислушаться к собственным желаниям.

"Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания — все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я", — написал Melovin.

Melovin
Melovin уходит со сцены / Скриншот YouTube

Он также приоткрыл свои планы на будущее — певец хочет больше времени проводить с семьей и любимым человеком.

"Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Побыть для себя. Для родителей. Для любимого человека. Без шума. Без постоянного присутствия "онлайн". Это не о бегстве и не о точке. Это о честности с собой. Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее чувство уже другое. И что пауза — иногда единственный способ вернуть смысл", — признался артист.

Ранее Главред сообщал, что финалистку романтического реалити "Холостяк" Анастасию Половинкину заподозрили в новом романе после ее неудачи в финале шоу. В Instagram появились кадры ее поцелуя с другим мужчиной.

Также известная голливудская актриса Анджелина Джоли с детьми решилась покинуть Голливуд. Как сообщается, звезда планирует сделать своей основной резиденцией Камбоджу, но при этом будет часто бывать во Франции и Африке.

О персоне: Меловин

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Melovin новости шоу бизнеса
