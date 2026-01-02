"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

Вы узнаете:
Известный украинский певец Melovin неожиданно объявил об окончании карьеры. Пост о своем решении артист опубликовал в Instagram.
Melovin рассказал, что 2026 год станет последним в его активной творческой деятельности. Он планирует завершить тур и пообщаться в его рамках с поклонниками, а после этого намерен уделять больше внимания себе и родителям.
Певец заявил, что благодарен опыту, который ему подарила карьера в шоу-бизнесе, однако пришло время двигаться дальше и прислушаться к собственным желаниям.
"Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания — все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я", — написал Melovin.
Он также приоткрыл свои планы на будущее — певец хочет больше времени проводить с семьей и любимым человеком.
"Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Побыть для себя. Для родителей. Для любимого человека. Без шума. Без постоянного присутствия "онлайн". Это не о бегстве и не о точке. Это о честности с собой. Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее чувство уже другое. И что пауза — иногда единственный способ вернуть смысл", — признался артист.
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
