Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

Пострадали две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.

Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/gu_dsns_zp

Войска РФ атаковали Запорожье беспилотниками

В результате удара погибла 48-летняя женщина, травмы получили 6 человек

Аварийно-спасательные работы завершены

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла. Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до шести человек. По его словам, помощь медиков понадобилась двум детям.

"Все пострадавшие после получения медпомощи будут лечиться амбулаторно", - отметил Федоров.

После атаки дронов в доме выбиты окна, повреждены балконы, есть повреждения дорожного полотна и нежилого помещения.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ГосЧС сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью возросло до семи человек.

В результате обстрела шесть человек получили травмы — две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.

"К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется. Аварийно-спасательные работы завершены. В настоящее время коммунальные службы проводят восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Ракетная атака РФ по Украине - новости

Как писал Главред, утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Российская армия атаковала Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

В Бурштыне также прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.

В Днепропетровской области россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы. В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего оккупантами было выпущено более 420 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

