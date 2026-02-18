Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

Анна Ярославская
18 февраля 2026, 06:45
215
Пострадали две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.
Последствия атаки на Запорожье
Последствия атаки на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: t.me/gu_dsns_zp

Кратко:

  • Войска РФ атаковали Запорожье беспилотниками
  • В результате удара погибла 48-летняя женщина, травмы получили 6 человек
  • Аварийно-спасательные работы завершены

Вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что женщина, получившая ранения в результате атаки на Запорожье, погибла. Позже он уточнил, что число пострадавших выросло до шести человек. По его словам, помощь медиков понадобилась двум детям.

видео дня

"Все пострадавшие после получения медпомощи будут лечиться амбулаторно", - отметил Федоров.

После атаки дронов в доме выбиты окна, повреждены балконы, есть повреждения дорожного полотна и нежилого помещения.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ГосЧС сообщили, что количество пострадавших в результате российского удара по Запорожью возросло до семи человек.

В результате обстрела шесть человек получили травмы — две женщины 35 и 40 лет, двое мужчин 26 и 40 лет, а также дети: девочки в возрасте полутора и 11 лет.

"К сожалению, погибла 48-летняя женщина. Информация о количестве пострадавших уточняется. Аварийно-спасательные работы завершены. В настоящее время коммунальные службы проводят восстановительные работы", - говорится в сообщении.

  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026
    Последствия атаки на Запорожье 17 февраля 2026 Фото: t.me/gu_dsns_zp

Ракетная атака РФ по Украине - новости

Как писал Главред, утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла ракетный удар по Украине. Ночью оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а после шести часов утра вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины.

Российская армия атаковала Одессу. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и гражданские здания. Известно о трех пострадавших мужчинах в возрасте 62 и 65 лет, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще одной женщине медики оказали помощь на месте.

В Бурштыне также прогремела серия взрывов. Ранее Бурштынская ТЭС уже подвергалась ракетным и дроновым атакам, после которых объект возобновил работу.

В Днепропетровской области россияне применили ракеты, дроны, артиллерию и авиабомбы. В Днепре повреждены предприятия, административные здания, жилые дома и автомобили.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего оккупантами было выпущено более 420 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили или подавили 392 воздушные цели. Зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 дронов на 13 локациях

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:24Мир
Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

07:05Украина
Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

06:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Последние новости

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Реклама
04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

Реклама
23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоровВидео

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

Реклама
19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

18:57

Не поселок и не пгт: как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять