Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

Юрий Берендий
17 февраля 2026, 19:50
В США подчеркнули, что ключевым и самым сложным вопросом на переговорах остаются территории.
Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали самый сложный вопрос на переговорах

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что самым сложным вопросом в переговорах между Украиной и Россией остается тема территорий, ведь именно по ним сторонам пока не удается достичь согласия. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

По его словам, обе стороны должны найти механизм, который позволит договориться о завершении войны. Он подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться, а кровопролитие — быть остановлено, о чем неоднократно заявлял президент Трамп.

"В то же время это очень сложные, запутанные вопросы. Как сказал Стив Виткофф несколько недель назад, все сводится к одному вопросу, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", - указал он.

Уиттакер также отметил, что именно президенту США Трампу удалось посадить обе стороны за стол переговоров и продолжить работу над возможным соглашением.

Мирный план США из 20 пунктов
Реально ли завершение войны РФ против Украины в 2026 году - мнение эксперта

Как писал Главред, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес выразил убеждение, что завершение войны России против Украины в 2026 году маловероятно, поскольку, по его мнению, Кремль не заинтересован в достижении мира. Он считает, что российская сторона не пойдет на прекращение огня или другие компромиссные договоренности без внешнего принуждения.

Также Годжес отметил, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа, по его мнению, не оказывает достаточного давления на Москву, тогда как позицию европейских стран российское руководство не воспринимает как такую, к которой стоит прислушиваться.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — сказал он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит как можно скорее начать переговоры с Россией. Такую позицию он озвучил накануне трехсторонней встречи в Женеве.

Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, высказал мнение, что рассчитывать на быстрое заключение мирного соглашения между Украиной и Россией достаточно наивно.

Между тем война России против Украины перешла в фазу стратегической выносливости. Речь идет уже не о быстрых контрнаступательных операциях, а о способности государства сохранять устойчивость дольше, чем агрессор может выдерживать последствия собственной политики. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

