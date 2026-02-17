Укр
Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

Анна Косик
17 февраля 2026, 14:09
Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде и скачках температуры.
снег, дождь, ветер зимой
Погода в Полтавской области 18-19 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Когда в Полтавской области будут порывы ветра
  • Какие осадки прогнозируют в Полтаве и области в ближайшие дни

Серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии. В ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега и колебания температуры воздуха от -9 до 0 градусов.

синоптическая карта
Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 18 февраля

В среду в Полтаве и области ожидается облачная погода со снегом и местами с дождем в дневное время. Синоптики предупреждают об обледенении, гололеде на дорогах и местами налипании мокрого снега.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне -6-11 градусов, а днем составит -1-6 градусов.

погода в полтаве 18 февраля
Погода в Полтаве 18 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 19 февраля

В четверг в Полтавской области все еще будет облачно и ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, без порывов, как в среду.

Температура воздуха ночью будет выше по сравнению с предыдущим днем - от -4 до -9 градусов, а днем останется стабильной -1-6 градусов.

погода в полтаве 19 февраля
Погода в Полтаве 19 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Где в Украине будут бушевать снегопады и сильный ветер - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже завтра, 18 февраля, по территории страны пройдет южный циклон. Его траектория на этот раз будет пролегать чуть южнее, поэтому запад и север страны почувствуют удар, но не самый сильный.

В центральных областях прогнозируют самую сложную ситуацию: снег, мокрый снег, дождь, гололед и сильный северо-восточный ветер. В восточных областях прогнозируют дождь, на юге ожидаются сильные осадки, местами мокрый снег. В Одесской области возможен штормовой ветер и налипание мокрого снега.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что по прогнозу синоптиков, в Житомирской области с 17 по 20 февраля регион ожидают морозы от 0° до –18° и сложные условия на дорогах.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре дня, до 20 февраля, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики не прогнозируют теплую и солнечную погоду.

Накануне синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Тернопольской области. В области и городе 17 и 18 февраля на дорогах будет гололедица.

Другие новости:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода завтра Погода в Полтаве
