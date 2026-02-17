Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде и скачках температуры.

Погода в Полтавской области 18-19 февраля / фото: УНИАН

Когда в Полтавской области будут порывы ветра

Какие осадки прогнозируют в Полтаве и области в ближайшие дни

Серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии. В ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега и колебания температуры воздуха от -9 до 0 градусов.

Синоптическая карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 18 февраля

В среду в Полтаве и области ожидается облачная погода со снегом и местами с дождем в дневное время. Синоптики предупреждают об обледенении, гололеде на дорогах и местами налипании мокрого снега.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне -6-11 градусов, а днем составит -1-6 градусов.

Погода в Полтаве 18 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 19 февраля

В четверг в Полтавской области все еще будет облачно и ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с, без порывов, как в среду.

Температура воздуха ночью будет выше по сравнению с предыдущим днем - от -4 до -9 градусов, а днем останется стабильной -1-6 градусов.

Погода в Полтаве 19 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

