"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объясниться

Известную украинскую певицу Наталью Могилевскую обвинили в использовании искусственного интеллекта для редактирования фото в Instagram. Комментариев было настолько много, что артистке пришлось объясниться перед поклонниками.
Бурное обсуждение вызвала фотография, которую певица опубликовала в День святого Валентина. Из-за слишком молодого вида Натальи в комментариях сразу появились предположения о том, что именно так преобразило артистку. Версии были разными: кто-то увидел след искусственного интеллекта, фильтров или даже пластической операции.
"Похожа, но это не Могилевская", — написала поклонница в Facebook.
Могилевская не стала отмалчиваться и записала видео, в котором ответила на все критические комментарии. Певица призналась, что только проснулась и, увидев сообщения, решила показать себя такой, какая есть, без макияжа. Она продемонстрировала крупным планом морщинки на лице и поделилась секретом своего идеального вида на фото.
"Друзья, проснулась утром, читаю: "Это не Могилевская, это фильтры или ИИ". Ну вот смотрите, Могилевская. Видите, тут морщинка, тут морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение — и все!", — уверяет Могилевская.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
