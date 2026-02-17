Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объясниться

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 14:52
76
Наталью Могилевскую заподозрили в генерации фото с помощью искусственного интеллекта.
Наталью Могилевскую обвинили в использовании ИИ
Наталью Могилевскую обвинили в использовании ИИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Поклонники заподозрили, что на снимках в соцсетях не Наталья Могилевская
  • Что им ответила певица

Известную украинскую певицу Наталью Могилевскую обвинили в использовании искусственного интеллекта для редактирования фото в Instagram. Комментариев было настолько много, что артистке пришлось объясниться перед поклонниками.

Бурное обсуждение вызвала фотография, которую певица опубликовала в День святого Валентина. Из-за слишком молодого вида Натальи в комментариях сразу появились предположения о том, что именно так преобразило артистку. Версии были разными: кто-то увидел след искусственного интеллекта, фильтров или даже пластической операции.

видео дня

"Похожа, но это не Могилевская", — написала поклонница в Facebook.

Как выглядела Наталья Могилевская
Как выглядела Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Могилевская не стала отмалчиваться и записала видео, в котором ответила на все критические комментарии. Певица призналась, что только проснулась и, увидев сообщения, решила показать себя такой, какая есть, без макияжа. Она продемонстрировала крупным планом морщинки на лице и поделилась секретом своего идеального вида на фото.

Наталья Могилевская без макияжа
Наталья Могилевская без макияжа / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Друзья, проснулась утром, читаю: "Это не Могилевская, это фильтры или ИИ". Ну вот смотрите, Могилевская. Видите, тут морщинка, тут морщинка. Просто хороший свет, хорошее настроение — и все!", — уверяет Могилевская.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

