Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

Виталий Кирсанов
17 февраля 2026, 15:07
38
По словам представителя библиотеки, когда капсулу закладывали в мае 1925 года, чиновники тщательно задокументировали её содержимое.
Библиотека открыла капсулу времени 1925 года
Библиотека открыла капсулу времени 1925 года / коллаж: Главред, фото: Los Angeles Public Library

Одна из библиотек Лос-Анджелеса вскрыла капсулу времени, заложенную сто лет назад, однако находка преподнесла неожиданный сюрприз. Об этом сообщает издание Newsweek.

Торжественное открытие состоялось 29 января 2026 года в рамках празднования столетия Los Angeles Central Library. Во время юбилейного мероприятия представители библиотеки презентовали содержимое медной капсулы времени, которая была замурована в краеугольный камень здания при его строительстве в 1925 году.

"Главным сюрпризом стала вторая, полностью сохранившаяся капсула времени, находившаяся внутри коробки 1925 года. Из протоколов Совета библиотеки мы знали, что в капсуле 1925 года находятся некоторые предметы из капсулы государственной школы 1881 года, извлечённые из здания, снесённого ради строительства Центральной библиотеки. Однако мы не предполагали, что вся капсула 1881 года - меньшая по размеру - была заново запечатана и помещена внутрь библиотечной капсулы", - сообщил представитель библиотеки.

Мероприятие положило начало годичной программе празднований под названием "Central 100". В неё вошли новые выставки, специальные программы во всех 72 филиалах публичной библиотеки Лос-Анджелеса, выпуск лимитированного читательского билета и даже праздничный торт для гостей.

"Для нас большая честь отмечать столетие в этом великолепном здании. За прошедший век Центральная библиотека росла и менялась вместе с городом, которому служит, но наши основные ценности - служить и рассказывать истории всех жителей Лос-Анджелеса - остаются неизменными", - заявил городской библиотекарь Джон Сабо.

Доступ к капсуле - через туалет

Добраться до капсулы времени оказалось непросто.

По словам представителя библиотеки, когда капсулу закладывали в мае 1925 года, чиновники тщательно задокументировали её содержимое, но не оставили инструкций о том, как её впоследствии извлечь. Исторические фотографии показали, что краеугольный камень у входа со стороны Пятой улицы был спроектирован с полостью, позволяющей опустить его поверх капсулы.

Поскольку Центральная библиотека является охраняемым памятником как на местном, так и на национальном уровне, извлекать капсулу нужно было без повреждения исторической конструкции. Специалисты аккуратно просверлили швы кладки, установили небольшую камеру, чтобы подтвердить точное расположение капсулы и убедиться, что окружающая терракотовая стена не является несущей. В итоге стало ясно, что единственная возможная точка доступа находится внутри здания.

И этой точкой оказался мужской общественный туалет.

Процесс занял более года и потребовал координации с городскими службами и привлечения подрядчиков.

"В этом туалете прошло немало совещаний", - отметил представитель библиотеки.

Что Лос-Анджелес оставил потомкам в 1925 году

Внутри капсулы 1925 года находилась тщательно подобранная коллекция муниципальных документов: отчёты Публичной библиотеки Лос-Анджелеса и других городских ведомств, материалы о сотрудниках библиотеки и Совете комиссаров, ежегодники местных общественных клубов, а также экземпляры всех крупных ежедневных газет города того времени.

Эти предметы рисовали образ стремительно растущего мегаполиса. Однако самый большой сюрприз ждал впереди.

Внутри капсулы 1925 года обнаружилась вторая, меньшая по размеру, полностью сохранившаяся капсула времени 1881 года.

В ней также находились муниципальные отчёты и газеты, материалы, связанные со школой, а кроме того - весьма необычный набор предметов: памятные материалы с похорон недавно убитого президента Джеймса Гарфилда, монеты из разных стран мира и рождественские поздравительные открытки, одновременно служившие рекламой местного бизнеса.

Связь через столетие

Для команды, работавшей над проектом, вскрытие капсулы стало не только профессиональным достижением, но и глубоко личным переживанием.

"Открыть коробку после более чем года работы над проектом - это было невероятное чувство. Много раз казалось, что задача невыполнима. Я также почувствовал сильную связь с теми, кто сто лет назад преодолел множество трудностей, чтобы воплотить в жизнь проект Центральной библиотеки", - отметил представитель.

Особенно выделялся один предмет - портретная фотография Эверетта Перри, городского библиотекаря, сыгравшего ключевую роль в создании Центральной библиотеки.

"Он заслуживал того, чтобы его фотография оказалась в капсуле. Я рад, что он её туда поместил", - сказал представитель.

Новости о неожиданных находках

Пара из США переехала в новый дом и решила поинтересоваться его историей и узнать, какие воспоминания хранят его стены. Обнаруженная в доме находка вызвала у пары и пользователей Сети удивление. Отмечается, что во время ремонта подвального санузла супруги нашли капсулу времени, которая была спрятана в стене еще в 1997 году.

Завершение покупки дома - это обычно радостный момент, но для одной пары этот опыт стал невероятно запутанным и даже тревожным. Когда они вошли в новый дом, они были поражены тем, что предыдущие владельцы оставили все - мебель, кухонные приборы, личные вещи, даже еду на кухне.

Ранее мы писали, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

новости США библиотека недвижимость интересные новости
