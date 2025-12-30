Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

Во время ремонта подвального санузла супруги нашли капсулу времени, которая была спрятана в стене еще в 1997 году.

Пара из США переехала в новый дом и решила поинтересоваться его историей и узнать, какие воспоминания хранят его стены. Обнаруженная в доме находка вызвала у пары и пользователей Сети удивление. Об этом они рассказали в заметке в Reddit.

Отмечается, что во время ремонта подвального санузла супруги нашли капсулу времени, которая была спрятана в стене еще в 1997 году.

В записке авторы признались, что сами искали "секрет в стенах", но ничего не нашли, поэтому решили создать его собственноручно. Они объяснили, что полностью переделывали ванную комнату после неудачного ремонта бывших хозяев и даже извинились заранее, если новым владельцам придется снова ломать стены.

Нынешние жители признались, что находка их искренне тронула. Особый восторг вызвали размышления авторов письма о технологиях будущего.

"Мне очень понравились их упоминания об интернете. Создание веб-страницы тогда, видимо, казалось чем-то чрезвычайно новаторским", - отметили новые владельцы дома.

Капсула также помогла им лучше понять историю дома. Пара признается, что благодаря такой находке они рады раскрытой и неожиданной истории дома.

Поделившись историей на Reddit, пара получила десятки советов, как разыскать авторов письма.

"Я советую исследовать архивы, чтобы воссоздать полную хронологию жизни дома", "Явно дом имеет хорошую энергетику", "А действительно, поищите владельцев из прошлого. Узнаете что-то интересное", "Вот за что люблю такие истории, это когда обнаруживаешь вот такое", - написали пользователи Сети.

Ранее жительница Сан-Франциско (США) Джей Джей Холлингсворт была уверена, что ей удалось провернуть сделку мечты. Вместе с партнером Алемайеху Мерджиа она "купила" дом стоимостью около 1 миллиона долларов всего за 25 тысяч. Однако спустя время пара узнала, что стала жертвой роковой ошибки.

Завершение покупки дома - это обычно радостный момент, но для одной пары этот опыт стал невероятно запутанным и даже тревожным. Когда они вошли в новый дом, они были поражены тем, что предыдущие владельцы оставили все - мебель, кухонные приборы, личные вещи, даже еду на кухне.

Ранее мы писали, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

