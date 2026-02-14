Укр
Читать на украинском
Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

Марина Иваненко
14 февраля 2026, 16:00
19
Дефицит лекарств, кастовая система и пренебрежение к человеку — обратная сторона советской медицины, о которой не любят говорить сторонники "золотого прошлого".
Какой была медицина в СССР?
Коллаж: Главред, скриншоты

Для многих людей, чья молодость прошла в СССР, воспоминания о советской медицине часто овеяны ностальгическим мифом о ее "бесплатности" и "заботе государства". Однако за яркими плакатами с улыбающимися врачами скрывалась суровая реальность: хронический дефицит лекарств, отсутствие обезболивания, многоразовые шприцы и карательная психиатрия.

Главред рассказывает об обратной стороне советской системы здравоохранения — такой, которую современным пациентам сложно даже представить. Это была система, где человеческий комфорт считался буржуазным пережитком, а реальная помощь часто зависела от "блата" или пакета с дефицитным коньяком в кармане врача.

"Бесплатно", но за счет пациента

Как рассказывают на канале "The Документалист", главной гордостью советской пропаганды было отсутствие официальной платы за медицинские услуги. Однако эта бесплатность была условной.

Во-первых, медицина финансировалась по остаточному принципу — из налогов самих граждан. Во-вторых, пациенты нередко вынуждены были платить неофициально:

  • за более внимательное отношение медперсонала;
  • за лучший уход;
  • за импортные или дефицитные лекарства, которых не было в аптеках.

Кастовая система лечения

В СССР существовала четкая медицинская иерархия. Обычные рабочие лечились в переполненных районных поликлиниках с устаревшим оборудованием, тогда как партийная номенклатура имела доступ к закрытым спецбольницам и спецраспределителям.

Там были:

  • более современные аппараты;
  • импортные медикаменты;
  • значительно лучшие условия и сервис.

Формальное равенство заканчивалось у дверей больницы.

Стоматология без обезболивания

Одним из самых травматичных воспоминаний для выходцев из СССР является визит к стоматологу. Использование анестезии при лечении кариеса или даже удалении нерва считалось чрезмерной роскошью.

Люди годами терпели зубную боль, чтобы не садиться в кресло под шумную бормашину, которая работала на низких оборотах и вызывала невыносимую вибрацию и перегрев тканей.

Удаление зубов без качественного обезболивания было нормой. Именно тогда сформировался страх перед стоматологами, который многие люди несут с собой до сих пор.

Многоразовые шприцы и инфекции

До конца 1980-х годов одноразовые шприцы в СССР были большой редкостью. В больницах использовали стеклянные шприцы и толстые металлические иглы, которые стерилизовали кипячением.

Из-за многократного использования:

  • иглы тупились и причиняли сильную боль;
  • стерилизация часто была неэффективной;
  • росло количество заражений гепатитом и другими инфекциями.

В стационарах хронически не хватало всего: от бинтов и ваты до антибиотиков. Пациентов часто просили приносить из дома постельное белье, посуду и даже лекарства, "доставленные" через знакомых или черный рынок.

Видео о том, какой была медицина в СССР, можно посмотреть здесь:

Карательная психиатрия как инструмент репрессий

Советская медицина была частью тоталитарной системы. Самым страшным ее проявлением стала карательная психиатрия.

Такие диагнозы, как "вялотекущая шизофрения", использовались для изоляции диссидентов и несогласных с режимом. Абсолютно здоровых людей принудительно удерживали в психбольницах и лечили сильнодействующими препаратами, чтобы сломить их волю.

Унижение в больницах и роддомах

Даже в обычных больницах человеческое достоинство часто игнорировалось. Хамство персонала, отсутствие приватности, строгие ограничения на посещение родственников, особенно в реанимациях, создавали атмосферу страха и беспомощности.

Отдельной болезненной темой были советские роддомы. Женщины вспоминают их как места изоляции:

  • мужчин не пускали даже на порог;
  • посылки тщательно проверяли;
  • роды проходили "конвейером", часто без обезболивания и психологической поддержки.

Манипуляции проводились без объяснений, а эмоциональное состояние роженицы практически никого не интересовало.

Достижения — ценой человека

Советская медицина действительно имела определенные успехи, в частности в сфере массовой вакцинации и борьбы с эпидемиями. Однако система почти полностью игнорировала ценность личности, комфорта и выбора пациента.

То, что сегодня кажется нормой — одноразовые расходные материалы, анестезия, уважение, присутствие близких, — в СССР было либо недостижимой роскошью, либо вообще не существовало в системе координат "государство превыше всего".

Об источнике: "The Документалист"

TheДокументалист — украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

медицина Советский Союз интересные новости
