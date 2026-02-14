Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

Дефицит лекарств, кастовая система и пренебрежение к человеку — обратная сторона советской медицины, о которой не любят говорить сторонники "золотого прошлого".

Для многих людей, чья молодость прошла в СССР, воспоминания о советской медицине часто овеяны ностальгическим мифом о ее "бесплатности" и "заботе государства". Однако за яркими плакатами с улыбающимися врачами скрывалась суровая реальность: хронический дефицит лекарств, отсутствие обезболивания, многоразовые шприцы и карательная психиатрия.

Главред рассказывает об обратной стороне советской системы здравоохранения — такой, которую современным пациентам сложно даже представить. Это была система, где человеческий комфорт считался буржуазным пережитком, а реальная помощь часто зависела от "блата" или пакета с дефицитным коньяком в кармане врача.

"Бесплатно", но за счет пациента

Как рассказывают на канале "The Документалист", главной гордостью советской пропаганды было отсутствие официальной платы за медицинские услуги. Однако эта бесплатность была условной.

Во-первых, медицина финансировалась по остаточному принципу — из налогов самих граждан. Во-вторых, пациенты нередко вынуждены были платить неофициально:

за более внимательное отношение медперсонала;

за лучший уход;

за импортные или дефицитные лекарства, которых не было в аптеках.

Кастовая система лечения

В СССР существовала четкая медицинская иерархия. Обычные рабочие лечились в переполненных районных поликлиниках с устаревшим оборудованием, тогда как партийная номенклатура имела доступ к закрытым спецбольницам и спецраспределителям.

Там были:

более современные аппараты;

импортные медикаменты;

значительно лучшие условия и сервис.

Формальное равенство заканчивалось у дверей больницы.

Стоматология без обезболивания

Одним из самых травматичных воспоминаний для выходцев из СССР является визит к стоматологу. Использование анестезии при лечении кариеса или даже удалении нерва считалось чрезмерной роскошью.

Люди годами терпели зубную боль, чтобы не садиться в кресло под шумную бормашину, которая работала на низких оборотах и вызывала невыносимую вибрацию и перегрев тканей.

Удаление зубов без качественного обезболивания было нормой. Именно тогда сформировался страх перед стоматологами, который многие люди несут с собой до сих пор.

Многоразовые шприцы и инфекции

До конца 1980-х годов одноразовые шприцы в СССР были большой редкостью. В больницах использовали стеклянные шприцы и толстые металлические иглы, которые стерилизовали кипячением.

Из-за многократного использования:

иглы тупились и причиняли сильную боль;

стерилизация часто была неэффективной;

росло количество заражений гепатитом и другими инфекциями.

В стационарах хронически не хватало всего: от бинтов и ваты до антибиотиков. Пациентов часто просили приносить из дома постельное белье, посуду и даже лекарства, "доставленные" через знакомых или черный рынок.

Карательная психиатрия как инструмент репрессий

Советская медицина была частью тоталитарной системы. Самым страшным ее проявлением стала карательная психиатрия.

Такие диагнозы, как "вялотекущая шизофрения", использовались для изоляции диссидентов и несогласных с режимом. Абсолютно здоровых людей принудительно удерживали в психбольницах и лечили сильнодействующими препаратами, чтобы сломить их волю.

Унижение в больницах и роддомах

Даже в обычных больницах человеческое достоинство часто игнорировалось. Хамство персонала, отсутствие приватности, строгие ограничения на посещение родственников, особенно в реанимациях, создавали атмосферу страха и беспомощности.

Отдельной болезненной темой были советские роддомы. Женщины вспоминают их как места изоляции:

мужчин не пускали даже на порог;

посылки тщательно проверяли;

роды проходили "конвейером", часто без обезболивания и психологической поддержки.

Манипуляции проводились без объяснений, а эмоциональное состояние роженицы практически никого не интересовало.

Достижения — ценой человека

Советская медицина действительно имела определенные успехи, в частности в сфере массовой вакцинации и борьбы с эпидемиями. Однако система почти полностью игнорировала ценность личности, комфорта и выбора пациента.

То, что сегодня кажется нормой — одноразовые расходные материалы, анестезия, уважение, присутствие близких, — в СССР было либо недостижимой роскошью, либо вообще не существовало в системе координат "государство превыше всего".

Об источнике: "The Документалист" TheДокументалист — украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.

