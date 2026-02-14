Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

О чем вы узнаете:
- Действительно ли советская медицина была бесплатной
- Что не так с советской медициной
Для многих людей, чья молодость прошла в СССР, воспоминания о советской медицине часто овеяны ностальгическим мифом о ее "бесплатности" и "заботе государства". Однако за яркими плакатами с улыбающимися врачами скрывалась суровая реальность: хронический дефицит лекарств, отсутствие обезболивания, многоразовые шприцы и карательная психиатрия.
Главред рассказывает об обратной стороне советской системы здравоохранения — такой, которую современным пациентам сложно даже представить. Это была система, где человеческий комфорт считался буржуазным пережитком, а реальная помощь часто зависела от "блата" или пакета с дефицитным коньяком в кармане врача.
"Бесплатно", но за счет пациента
Как рассказывают на канале "The Документалист", главной гордостью советской пропаганды было отсутствие официальной платы за медицинские услуги. Однако эта бесплатность была условной.
Во-первых, медицина финансировалась по остаточному принципу — из налогов самих граждан. Во-вторых, пациенты нередко вынуждены были платить неофициально:
- за более внимательное отношение медперсонала;
- за лучший уход;
- за импортные или дефицитные лекарства, которых не было в аптеках.
Кастовая система лечения
В СССР существовала четкая медицинская иерархия. Обычные рабочие лечились в переполненных районных поликлиниках с устаревшим оборудованием, тогда как партийная номенклатура имела доступ к закрытым спецбольницам и спецраспределителям.
Там были:
- более современные аппараты;
- импортные медикаменты;
- значительно лучшие условия и сервис.
Формальное равенство заканчивалось у дверей больницы.
Стоматология без обезболивания
Одним из самых травматичных воспоминаний для выходцев из СССР является визит к стоматологу. Использование анестезии при лечении кариеса или даже удалении нерва считалось чрезмерной роскошью.
Люди годами терпели зубную боль, чтобы не садиться в кресло под шумную бормашину, которая работала на низких оборотах и вызывала невыносимую вибрацию и перегрев тканей.
Удаление зубов без качественного обезболивания было нормой. Именно тогда сформировался страх перед стоматологами, который многие люди несут с собой до сих пор.
Многоразовые шприцы и инфекции
До конца 1980-х годов одноразовые шприцы в СССР были большой редкостью. В больницах использовали стеклянные шприцы и толстые металлические иглы, которые стерилизовали кипячением.
Из-за многократного использования:
- иглы тупились и причиняли сильную боль;
- стерилизация часто была неэффективной;
- росло количество заражений гепатитом и другими инфекциями.
В стационарах хронически не хватало всего: от бинтов и ваты до антибиотиков. Пациентов часто просили приносить из дома постельное белье, посуду и даже лекарства, "доставленные" через знакомых или черный рынок.
Видео о том, какой была медицина в СССР, можно посмотреть здесь:
Карательная психиатрия как инструмент репрессий
Советская медицина была частью тоталитарной системы. Самым страшным ее проявлением стала карательная психиатрия.
Такие диагнозы, как "вялотекущая шизофрения", использовались для изоляции диссидентов и несогласных с режимом. Абсолютно здоровых людей принудительно удерживали в психбольницах и лечили сильнодействующими препаратами, чтобы сломить их волю.
Унижение в больницах и роддомах
Даже в обычных больницах человеческое достоинство часто игнорировалось. Хамство персонала, отсутствие приватности, строгие ограничения на посещение родственников, особенно в реанимациях, создавали атмосферу страха и беспомощности.
Отдельной болезненной темой были советские роддомы. Женщины вспоминают их как места изоляции:
- мужчин не пускали даже на порог;
- посылки тщательно проверяли;
- роды проходили "конвейером", часто без обезболивания и психологической поддержки.
Манипуляции проводились без объяснений, а эмоциональное состояние роженицы практически никого не интересовало.
Достижения — ценой человека
Советская медицина действительно имела определенные успехи, в частности в сфере массовой вакцинации и борьбы с эпидемиями. Однако система почти полностью игнорировала ценность личности, комфорта и выбора пациента.
То, что сегодня кажется нормой — одноразовые расходные материалы, анестезия, уважение, присутствие близких, — в СССР было либо недостижимой роскошью, либо вообще не существовало в системе координат "государство превыше всего".
Вас может заинтересовать:
- Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи
- Ответ вас поразит: почему школьники в СССР наряжались в зайцев и снежинок на Новый год
- "Стандарты СССР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги
Об источнике: "The Документалист"
TheДокументалист — украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред