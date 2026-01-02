"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

Клиент банка говорит, что для бизнеса это катастрофа.

Клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Клиенты Ощадбанка жалуются на длительность денежных переводов. При чем недовольны как ФОПы, так и обычные клиенты.

На портале Минфин недовольный клиент пожаловался, что банк "тянет бизнес на дно".

"В 2025 году Ощадбанк продолжает работать по стандартам СССР. Вносишь платеж через кассу — зачисление на следующий день. Онлайн-банкинг? То же самое — деньги "идут" сутки", - отметил он.

По его словам, для бизнеса это катастрофа.

"Из-за таких задержек срывы платежей, блокировка процессов, проблемы с контрагентами. Вместо развития бизнеса — постоянное ожидание, когда же "проснется" банк. Ощадбанк не просто неудобен — он тянет бизнес на дно", - жалуется украинец.

Также он отметил, что безопасности в банке также вызывает вопросы.

"Их ключи, токены и процедуры подаются как надежная защита, но по факту это полный абсурд. На дворе давно существуют современные методы защиты информации, быстрые и удобные, которые не останавливают работу. А в Ощадбанке — все, как всегда: медленно, неудобно и так, как будто ты стоишь в кассе Ощада времен Союза. Никакой гибкости, никакого понимания потребностей бизнеса, только устаревшие правила и оправдания "так у нас принято"", - подытожил недовольный клиент.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

