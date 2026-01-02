"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

Вы узнаете:
- В чем проблема
- Как решают проблему в банке
Клиенты Ощадбанка жалуются на длительность денежных переводов. При чем недовольны как ФОПы, так и обычные клиенты.
На портале Минфин недовольный клиент пожаловался, что банк "тянет бизнес на дно".
"В 2025 году Ощадбанк продолжает работать по стандартам СССР. Вносишь платеж через кассу — зачисление на следующий день. Онлайн-банкинг? То же самое — деньги "идут" сутки", - отметил он.
По его словам, для бизнеса это катастрофа.
"Из-за таких задержек срывы платежей, блокировка процессов, проблемы с контрагентами. Вместо развития бизнеса — постоянное ожидание, когда же "проснется" банк. Ощадбанк не просто неудобен — он тянет бизнес на дно", - жалуется украинец.
Также он отметил, что безопасности в банке также вызывает вопросы.
"Их ключи, токены и процедуры подаются как надежная защита, но по факту это полный абсурд. На дворе давно существуют современные методы защиты информации, быстрые и удобные, которые не останавливают работу. А в Ощадбанке — все, как всегда: медленно, неудобно и так, как будто ты стоишь в кассе Ощада времен Союза. Никакой гибкости, никакого понимания потребностей бизнеса, только устаревшие правила и оправдания "так у нас принято"", - подытожил недовольный клиент.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Также сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
