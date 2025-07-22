Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

Мария Николишин
22 июля 2025, 14:19
118
В банке лишь посоветовали активно пользоваться картой.
Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги
Отзыв клиентки ПриватБанка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Украинцы жалуются на закрытие кредитного лимита
  • Из-за этого на карте остается отрицательный баланс

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс. Свой отзыв она написала на портале Минфин.

Отмечается, что ПриватБанк уменьшил на 17 тысяч гривен кредитный лимит, не предоставив никаких объяснений.

видео дня

По словам женщины, она сотрудничает с ПриватБанком с 2008 года. Все это время банковское учреждение постепенно увеличивало ей кредитный лимит, поэтому клиентка активно пользовалась им.

"Активно этим пользовалась все эти годы. Заблаговременно выплачивала кредиты, всегда карта в льготном периоде. Кредитная история отличная", - говорится в сообщении.

Украинка добавила, что в один момент банк начал уменьшать этот лимит.

"В какой-то момент банк в одностороннем порядке начал периодически уменьшать лимит на 300-500 гривен. Последний раз банк просто уменьшил лимит на карте на 17 тысяч гривен. Списаны все деньги, мне остался отрицательный баланс", - подчеркнула клиентка банка.

Она попыталась пообщаться с менеджером банка, однако представитель посоветовал ей "активно пользоваться картой, и тогда ваш лимит будет пересмотрен".

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги
Отзыв ПриватБанк / фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Читайте также:

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Приватбанк деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

14:54Синоптик
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:23Мир
Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

14:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

F-16 для Украины: стало известно, когда и сколько самолетов передаст Бельгия

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Умерла актриса из "Служебного романа" и "тайная супруга" Андрея Миронова

Последние новости

15:23

4 знака зодиака, которые видят других насквозь

15:11

Дело НАБУ не имеет политических мотивов. Идет речь о нейтрализации влияния фсб на Бюро - эксперт

15:08

Причина тянется еще со времен СССР: почему люди боятся ходить к стоматологамВидео

14:54

Град, грозы и шквалы приближаются: через несколько часов Украину накроет опасная погода

14:53

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Онуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФОнуфрий будет ждать завершения войны: Андрей Смирнов - о требовании к УПЦ разорвать связи с РФ
14:23

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

14:19

Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

14:14

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошлоВидео

13:52

Делаем то, чего никто не делал, и знаем - самое важное впереди: телеканалу 1+1 исполняется 30 лет

Реклама
13:50

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

13:34

Мгновенно ударили по живой силе: воины ББС отомстили врагу за расстрел гражданских

13:33

Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

13:29

Кто эта девочка: Ирина Билык показала неожиданную грань себя

13:06

РФ готовится потратить на новую войну $1,1 трлн: Буданов и Коваленко раскрыли детали

12:43

На Украину надвигается непогода: синоптик сказала, к чему готовиться 23 июля

12:30

В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

12:25

Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

12:00

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревВидео

11:56

Украина формирует делегацию для переговоров с РФ: кто в нее войдет

11:44

Почему 23 июля нельзя начинать новые дела: какой церковный праздник

Реклама
11:40

Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

11:39

Не подарок Путину и армии РФ: для чего Трамп объявил 50-дневный ультиматум

11:19

Киевский университет культуры - лидер рейтинга "Найкращі мистецькі виші України" актуально

11:13

Кого Трамп накажет вместо Путина: Пономарев сказал, что будет на 51-й день ультиматумаВидео

11:10

Гороскоп Таро на завтра 23 июля: Овнам - строгая экономия, Львам - честность

10:53

Россияне прорвались в Покровск: бойцы ВСУ сделали важное заявление

10:49

Когда Украина получит Patriot: в Германии указали на неопределенные сроки

10:48

ВПК врага страдает: дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ

10:45

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

10:44

В 42 года умерла украинская актриса

10:43

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Крысам - гнев, Собакам - ссоры

10:41

Россияне ударили КАБом по жилому дому в Краматорске: погиб ребенок

10:21

Путин тянет время: Пономарев сказал, к чему приведет ультиматум ТрампаВидео

09:57

Угроза для экосистем водоемов: какая рыба в Украине может сделать из озера пустыню

09:46

Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

09:29

Гороскоп на завтра 23 июля: Девам - хорошее известие, Стрельцам - конфликт

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 июля (обновляется)

08:53

Украина может стать новым Афганистаном: Трамп рискует повторить ошибку Байдена - СМИ

08:24

Президент США хочет дистанцироваться от Украины - экс-советник Трампа

08:10

Для чего РФ хвастается огромным производством "шахедов"мнение

Реклама
08:07

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

07:48

Когда Путин сядет за стол переговоров: в ISW назвали два условия

07:06

РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенокФотоВидео

06:10

Какая цель номер один Путина в Украине?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

05:25

Почему нельзя говорить "наступним чином": известная всем фраза оказалась неправильнойВидео

04:30

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

04:02

Где и когда в Украине появился первый футбольный клуб - раскрыт неожиданный фактВидео

03:35

Судьба испытает на прочность: двум знакам зодиака стоит быть осторожными 22 июля

02:13

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять