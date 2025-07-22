Теперь минус на карте: клиенты ПриватБанка жалуются на закрытие одной услуги

В банке лишь посоветовали активно пользоваться картой.

https://glavred.info/economics/teper-minus-na-karte-klienty-privatbanka-zhaluyutsya-na-zakrytie-odnoy-uslugi-10683494.html Ссылка скопирована

Отзыв клиентки ПриватБанка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Украинцы жалуются на закрытие кредитного лимита

Из-за этого на карте остается отрицательный баланс

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс. Свой отзыв она написала на портале Минфин.

Отмечается, что ПриватБанк уменьшил на 17 тысяч гривен кредитный лимит, не предоставив никаких объяснений.

видео дня

По словам женщины, она сотрудничает с ПриватБанком с 2008 года. Все это время банковское учреждение постепенно увеличивало ей кредитный лимит, поэтому клиентка активно пользовалась им.

"Активно этим пользовалась все эти годы. Заблаговременно выплачивала кредиты, всегда карта в льготном периоде. Кредитная история отличная", - говорится в сообщении.

Украинка добавила, что в один момент банк начал уменьшать этот лимит.

"В какой-то момент банк в одностороннем порядке начал периодически уменьшать лимит на 300-500 гривен. Последний раз банк просто уменьшил лимит на карте на 17 тысяч гривен. Списаны все деньги, мне остался отрицательный баланс", - подчеркнула клиентка банка.

Она попыталась пообщаться с менеджером банка, однако представитель посоветовал ей "активно пользоваться картой, и тогда ваш лимит будет пересмотрен".

Отзыв ПриватБанк / фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиенты ПриватБанка столкнулись с трудностями при актуализации данных в приложении Приват24.

Также известно, что клиенты ПриватБанка жалуются на недостаточную защиту от мошенников, которые снимают крупные суммы со счетов.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред