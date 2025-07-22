В Украине зафиксирован дефицит одной банкноты: какой ее номинал

Главное:
- Сумма наличности, находящейся в обращении, составляет почти 860 млрд гривен
- Больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен
- Дефицитной банкнотой является номинал 50 гривен
В Украине по состоянию на 1 июля 2025 года сумма наличности, находившейся в обращении, составляла почти 860 млрд гривен. Об этом сообщили в НБУ.
Отмечается, что эта сумма на 37,5 млрд грн или на 4,6% больше, чем по состоянию на 1 января 2025 года (822,4 млрд гривен).
Так, больше всего в обращении находятся банкноты номиналом 500 гривен, меньше всего - номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).
"В наличном обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 851,2 млрд гривен, а также 15 млрд монет на сумму 8,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что на одного жителя Украины по состоянию на 1 июля 2025 года приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет.
Кроме того, среди монет больше всего в обращении номиналом 1 гривна, меньше всего монет - номиналом 10 гривен.
Деньги - последние новости Украины
Как сообщал Главред, Национальный банк Украины может начать покупать криптовалюту и наполнять ею крипторезерв. Соответствующий законопроект номер 13356 зарегистрировали в Верховной Раде Украины.
Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что на банкнотах гривны могут появиться другие портреты. По его словам, внешний вид банкнот, которыми мы сейчас рассчитываемся, был создан еще в 1992 году, но каждое новое поколение имеет право на собственное видение дизайна денег.
Кроме того, Украина рассматривает возможность отойти от доллара США, как валюты основной курсовой привязки, в пользу евро.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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