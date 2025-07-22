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Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам

Мария Николишин
22 июля 2025, 10:45
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Эксперт отметил, что в этом сезоне все позиции продуктов дорогие.
Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам
Продукты станут дороже / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Себестоимость даже дешевых продуктов растет
  • Цены в Украине формируются исключительно на основе спроса и предложения
  • В этом году высокие цены были вызваны погодными условиями

Эра дешевых продуктов в мире проходит. Особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей. Об этом заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью ЦЭС.

"Я думаю, глобально хочу сказать, что, пожалуй, эра дешевых продуктов проходит. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. И это, пожалуй, главная история", - подчеркнул он.

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По его словам, в этом сезоне все позиции продуктов дорогие.

"Ни одну не назовем, которая дешевая. Все дорогие", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что цены в Украине формируются исключительно на основе спроса и предложения.

"Всех волнует просто баланс спроса и предложения. Вот и все. То есть - за сколько готовы покупать, за столько и будет продаваться", - отметил Баштанник.

Кроме того, он рассказал, что в этом году в большинстве случаев высокие цены были вызваны погодными условиями.

Эра дешевых продуктов проходит: украинцам нужно готовиться к новым ценникам
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине переписали цены на продукты. Так, только за последнюю неделю, стоимость некоторых овощей неожиданно повысилась. В частности, ощутимо выросли цены на огурец.

Также известно, что в этом сезоне цены на арбузы в Украине останутся примерно такими же, как и в прошлом году - существенного роста стоимости не ожидается.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Основная причина этой ситуации - улучшение погодных условий и активизация уборочных работ.

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О персоне: Тарас Баштанник

Тарас Баштанник - президент украинской плодоовощной ассоциации. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия", факультет гуманитарных наук. Потом еще закончил магистратуру в Киевском аграрном, совместно с немецким университетом. Пригласили в аспирантуру после защиты диплома. В 22 года работал в крупной аграрной компании, занимался подготовкой размещения акций на Варшавской бирже.

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