Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

Сумма задолженных Пенсионным фондом выплат составляет 85 миллиардов гривен.

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Пенсионерам регулярно будут выплачивать задолженности по выплатам / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

Пенсионный фонд задолжал украинцам 85 миллиардов гривен

Кабмин определил соответствующий механизм выплат

Пенсионеры не смогут получить всю сумму сразу

Украинским пенсионерам выплатят миллиарды гривен. Соответствующий механизм уже определило правительство. Речь идет о Постановлении № 821.

Отмечается, что Пенсионный фонд задолжал пенсионерам 85 миллиардов гривен по судебным решениям. За последние 5 лет количество невыполненных решений выросло до 758 тысяч - более чем в 26 раз.

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Соответствующим постановлением Кабмин утвердил порядок осуществления расходов из бюджета Пенсионного фонда Украины на выплату задолженностей по пенсиям, определенных решениями суда. Минсоцполитики отмечает, что процесс выплат будет четким, прозрачным и регулярным для всех пенсионеров.

В Украине годами не выполнялись судебные решения по пенсиям из-за того, что не существовало единого подхода к таким выплатам. Соответствующие решения "становились" в так называемую очередь, из-за чего деньги годами не доходили до пенсионеров. Сейчас выплаты поступили только по решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года.

Принятое постановление установило единый порядок всех выплат во исполнение судебных решений. В бюджете Пенсионного фонда будут выделены расходы на судебные решения. Таким образом средства будут разделены по источникам финансирования:

те, что идут из государственного бюджета,

те, что поступают за счет страховых пенсионных взносов.

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Граждане ежемесячно будут получать соответствующие выплаты, пропорционально определенным в бюджете средствам. Не следует рассчитывать на то, что удастся получить сразу всю сумму, выплаты будут регулярными. В случае, если денег не хватит, выплаты будут перенесены на следующий год.

Также будет введен открытый электронный учет судебных решений. Он будет обновляться ежемесячно. На портале ПФУ в личном кабинете будет отображаться информация о судебном решении по вашему делу, что позволит отслеживать, как выполняется судебное решение и с какой динамикой поступают выплаты.

"Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений", - Дарья Марчак, первый заместитель министра соцполитики Украины.

Новости Украины - что известно о выплатах пенсий

Напомним, Главред писал, что украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно. Изменения дают украинцам больше инструментов для персонализированного подхода к пенсионному расчету.

Также некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты в августе. Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

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