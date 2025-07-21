Пенсионерам начнут выплачивать задолженные миллиарды: кто и как будет получать деньги

Что известно:
- Пенсионный фонд задолжал украинцам 85 миллиардов гривен
- Кабмин определил соответствующий механизм выплат
- Пенсионеры не смогут получить всю сумму сразу
Украинским пенсионерам выплатят миллиарды гривен. Соответствующий механизм уже определило правительство. Речь идет о Постановлении № 821.
Отмечается, что Пенсионный фонд задолжал пенсионерам 85 миллиардов гривен по судебным решениям. За последние 5 лет количество невыполненных решений выросло до 758 тысяч - более чем в 26 раз.
Соответствующим постановлением Кабмин утвердил порядок осуществления расходов из бюджета Пенсионного фонда Украины на выплату задолженностей по пенсиям, определенных решениями суда. Минсоцполитики отмечает, что процесс выплат будет четким, прозрачным и регулярным для всех пенсионеров.
В Украине годами не выполнялись судебные решения по пенсиям из-за того, что не существовало единого подхода к таким выплатам. Соответствующие решения "становились" в так называемую очередь, из-за чего деньги годами не доходили до пенсионеров. Сейчас выплаты поступили только по решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года.
Принятое постановление установило единый порядок всех выплат во исполнение судебных решений. В бюджете Пенсионного фонда будут выделены расходы на судебные решения. Таким образом средства будут разделены по источникам финансирования:
- те, что идут из государственного бюджета,
- те, что поступают за счет страховых пенсионных взносов.
Граждане ежемесячно будут получать соответствующие выплаты, пропорционально определенным в бюджете средствам. Не следует рассчитывать на то, что удастся получить сразу всю сумму, выплаты будут регулярными. В случае, если денег не хватит, выплаты будут перенесены на следующий год.
Также будет введен открытый электронный учет судебных решений. Он будет обновляться ежемесячно. На портале ПФУ в личном кабинете будет отображаться информация о судебном решении по вашему делу, что позволит отслеживать, как выполняется судебное решение и с какой динамикой поступают выплаты.
"Расходы на эти цели будут четко предусмотрены в бюджете ПФУ. Это позволит сформировать более прозрачную, предсказуемую и цивилизованную систему исполнения судебных решений", - Дарья Марчак, первый заместитель министра соцполитики Украины.
Новости Украины - что известно о выплатах пенсий
Напомним, Главред писал, что украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно. Изменения дают украинцам больше инструментов для персонализированного подхода к пенсионному расчету.
Также некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты в августе. Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.
Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.
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