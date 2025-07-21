Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

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Жара и засухи провоцируют резкий рост цен на продукты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Главные тезисы:

Экстремальная жара вызывает краткосрочные, но резкие скачки цен

Продукты дорожают во всем мире из-за глобальной торговли

Климатические аномалии становятся всё более непредсказуемыми

Изменения климата и экстремальные погодные условия, которы они провоцируют, приводят к краткосрочным скачкам цен на продукты питания во всем мире. Эта тенденция, вероятно, продолжится, и погодные аномалии и дальше будут взвинчивать цены.

Как пишет Financial Times, ранее проведенные исследования свидетельствуют, что высокие температуры приводят к снижению урожайности и общей инфляции цен на продовольствие в долгосрочной перспективе. Однако новое исследование, проведенное Барселонским суперкомпьютерным центром, показывает, что цены на отдельные продукты питания резко вырастут и в краткосрочной перспективе.

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В прошлом году цена на оливковое масло в Европе подскочила на 50 процентов после засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годах.

В Индии жара в мае прошлого года привела к росту цен на лук на 89%, а в Корее цены на капусту подскочили на 70% после рекордной летней жары.

В Японии цены на рис выросли на 48% в сентябре после августовской жары в регионе, а в Китае цены на овощи выросли на 30%.

В Калифорнии, Аризоне овощи подскочили на 80 процентов в ноябре 2022 года после засухи.

Кроме того, скачки цен на продукты питания перекинулись из отдельных регионов по всему миру из-за торговли. Например, стоимость шоколада в Великобритании подскочила втрое после трехкратного роста цен на какао в результате засухи и экстремальной жары в Гане и Кот-д’Ивуаре.

Согласно результатам исследования, скачки цен на продукты питания часто следовали за экстремальными погодными условиями лишь в течение нескольких месяцев. Эта закономерность может стать более распространенной по мере того, как климатические изменения будут усиливаться.

Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения", заявил ведущий автор исследования Максимилиан Котц.

По его словам, температура была "далеко за пределами того, что мы могли бы ожидать в условиях стабильного климата, который не испытал бы влияния антропогенных выбросов".

"Мы знаем, что экстремальные погодные явления уже становятся более интенсивными и частыми, чем 30-40 лет назад, и мы ожидаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока выбросы парниковых газов будут продолжать расти", - сказал Котц.

Он прогнозирует, что цены на продукты, вероятно, будут расти в более экстремальных и непредсказуемых формах, если продовольственная система "продолжит реагировать так же, как мы видели в последнее время".

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, цены на мясо в Украине растут с космической скоростью. Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.

В Украине заканчивается сезон черешни и в последнюю неделю цены на нее резко подскочили минимум на 10%.

В Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.

Замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года, считает экономист Центра экономической стратегии Андрей Акименко.

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