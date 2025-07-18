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Цена перевалила за 200 гривен: в Украине внезапно подорожала популярная ягода

Анна Косик
18 июля 2025, 14:48
1617
Украинцам, которые хотели в конце сезона полакомиться любимой ягодой, придется платить больше.
черешня, фрукты, деньги
Насколько дороже украинцам придется заплатить за черешню / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сообщили аналитики:

  • Сезон черешни в Украине заканчивается
  • В последние дни цены на черешню выросли

В Украине заканчивается сезон черешни и в последнюю неделю цены на нее резко подскочили минимум на 10%. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на 18 июня оптовые партии черешни из местных хозяйств продают по 150-220 грн/кг ($3,59-5,26/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий.

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Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

"Цены на черешню в этом сезоне на внутреннем рынке Украины часто превышали показатели прошлого года, что обусловлено снижением урожайности фруктов в текущем году, из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета. Высокая стоимость часто вызывала снижение спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители не были готовы покупать местную ягоду по столь высоким ценам", - пояснили аналитики.

Они также отмечают, что в прошлом году завершение сезона черешни произошло на неделю позже, при этом последние партии ягоды отгружали на 45% дешевле, чем в 2025 году.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее, как писал Главред, стало известно, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.

Накануне стало известно, что в Украине цены на овощи постепенно снижаются под фактором сезонности. Не исключением являются и огурцы, стоимость которых заметно изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.

Больше новостей:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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Черешня ягоды цены на продукты новости Украины
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