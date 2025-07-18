Цена перевалила за 200 гривен: в Украине внезапно подорожала популярная ягода

Что сообщили аналитики:
- Сезон черешни в Украине заканчивается
- В последние дни цены на черешню выросли
В Украине заканчивается сезон черешни и в последнюю неделю цены на нее резко подскочили минимум на 10%. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
По состоянию на 18 июня оптовые партии черешни из местных хозяйств продают по 150-220 грн/кг ($3,59-5,26/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий.
"Цены на черешню в этом сезоне на внутреннем рынке Украины часто превышали показатели прошлого года, что обусловлено снижением урожайности фруктов в текущем году, из-за аномальных погодных условий в конце весны и в начале лета. Высокая стоимость часто вызывала снижение спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители не были готовы покупать местную ягоду по столь высоким ценам", - пояснили аналитики.
Они также отмечают, что в прошлом году завершение сезона черешни произошло на неделю позже, при этом последние партии ягоды отгружали на 45% дешевле, чем в 2025 году.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Ранее, как писал Главред, стало известно, что замедление роста цен продовольственной корзины в Украине можно ожидать ближе к октябрю-ноябрю этого года.
Накануне стало известно, что в Украине цены на овощи постепенно снижаются под фактором сезонности. Не исключением являются и огурцы, стоимость которых заметно изменилась по сравнению с предыдущим месяцем.
Напомним, в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.
Больше новостей:
- Украинцы нарушают и не знают о штрафе: за что наказывают на 30 тысяч гривен
- Средняя зарплата не равна средней пенсии: какие выплаты будут получать украинцы
- В Украине некоторым учителям перестали выплачивать надбавки: в чем причина
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред