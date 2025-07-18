Средняя зарплата не равна средней пенсии: какие выплаты будут получать украинцы

Основное:
- Размер пенсии граждан со средним доходом в Украине ниже среднего
- При зарплате в 20 тысяч гривен пенсия будет составлять чуть больше 5 тысяч
- Украинцы с минимальной зарплатой будут получать соответствующую пенсию
Украинцы, которые по состоянию на 2025 год имеют среднюю зарплату, в перспективе будут получать пенсию меньше среднестатистической. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на ПФУ.
Согласно последним данным, в мае средний заработок украинцев составлял 20300 гривен ежемесячно. Граждане, с таким доходом в течение жизни за 35 лет стажа могут получить пенсию в размере 5269,9 гривен.
Заметим, что этот показатель более чем на тысячу гривен ниже средней пенсии в Украине, которая составляет 6410,1 гривен. Зато, чтобы получать пенсию по крайней мере 11 тысяч гривен, украинцам нужно зарабатывать около 42200 гривен.
Интересно, что в случае с гражданами, которые получают минимальную зарплату ситуация другая, ведь они при выходе на пенсию будут получать минимальную пенсию в размере 2361 гривну.
Выплаты пенсионерам в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в августе 2025 года общего повышения пенсий в Украине не планируется, но отдельные категории пенсионеров получат дополнительные выплаты.
Накануне стало известно, что в Украине впервые ввели единый порядок ежемесячных выплат пенсий и доплат по судебным решениям - как текущих, так и за прошлые годы. Пенсионеры, которым будут выплачиваться такие пенсии и доплаты, смогут видеть статус своих выплат онлайн.
Напомним, Главред писал, что в Украине начали действовать новые правила по начислению пенсий - согласно Закону №2506-IX, пенсионеры получили право на перерасчет выплат с учетом индивидуальных обстоятельств.
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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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