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В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор

Руслан Иваненко
17 июля 2025, 20:41
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Эксперты прогнозируют, что дефицит нефти на мировом рынке заставит цены на бензин и дизель резко вырасти уже в ближайшее время.
В Украине может существенно измениться цена на топливо: эксперт назвал ключевой фактор
США могут ввести санкции против покупателей российской нефти, что повлечет стремительное подорожание топлива в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Читайте в материале:

  • Почему введение санкций США приведет к дефициту нефти на мировом рынке
  • Как подорожает бензин, дизель и автогаз в Украине в ближайшее время
  • Какие факторы будут влиять на цены на топливо до конца года

Если США введут анонсированные санкции против покупателей российской нефти, цены на бензин и дизель в Украине могут стремительно подскочить на около 10 грн за литр, а автогаз - на 5 грн за литр. Об этом сообщил УНИАН топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

По его словам, в таком случае высокие цены на топливо сохранятся по крайней мере до конца года.

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"А потом еще акциз с 1 числа (с 1 января 2026 года, - ред) растет. Да и неизвестно, какой курс будет... Поэтому ралли может неплохое получиться", - отметил эксперт.

Леушкин пояснил, что быстро заменить российскую нефть на мировом рынке не удастся. Саудовская Аравия, которая могла бы быстро увеличить добычу, уже задействовала дополнительные скважины, а США для масштабного наращивания добычи сланцевой нефти потребуется около года.

"У Штатов потенциал долгоиграющий. Бурить (скважину, - ред) для добычи сланца - это долго. Это не так, как у саудов - открыли кран и нефть побежала. В США это все дольше. Добыча будет расти постепенно, в течение года", - пояснил Дмитрий Леушкин.

Он добавил, что санкции вызовут временный дефицит нефти на мировом рынке, ведь Китай и Индия прекратят закупки российского сырья. Это приведет к резкому росту цен на нефть.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

"Если сейчас Китай и Индия закрываются от российской нефти, то нефти на мировом рынке не будет хватать. Возникнет дефицит, и оперативно заместить его будет невозможно. И хватит одной новости, что на рынке не хватает нефти, чтобы она временно полетела под 90 (долларов за баррель, - ред). Плюс еще ураганы и, соответственно, временное прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе... Этого хватит для того, чтобы на осень сохранить высокие цены на нефть", - подытожил эксперт.

Цены на топливо в Украине - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на бензин могут вырасти до 65 гривен за литр и более. Его стоимость может повыситься в зависимости от того, как рынок отреагирует на геополитические риски.

Впоследствии Главред писал, что после ослабления конфликта на Ближнем Востоке цены на мировом рынке нефти снижаются, что напрямую повлияет на стоимость бензина и дизеля в Украине.

Кроме того, цены в Украине на топливо продолжают расти. Поэтому во вторник, 8 июля, стоимость бензина выросла на 0,02% до 58,96 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 0,14% до 55,72 грн/л.

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Об источнике: УНИАН

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