У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан

Удары по нефтянке развалят Россию за полгода, потому санкции Малюка-Буданова должны снова заработать, убежден полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Россию реально развалить за полгода, Украина может обеспечить себе спокойный 2026 год – Свитан / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса ВСУ, венным летчиком-инструктором Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, почему российские удары по украинским городам станут более массированными, как Украина может развалить Россию за полгода и обеспечить себе спокойный 2026 год, почему Иран обиделся на Киев и может создать нам дополнительные проблемы, а также почему даже с войсками Ким Чен Ына Путин не в силах добиться перелома на фронте.

Представляем вторую часть стенограммы чата с Романом Свитаном.

Первую часть разговора с Романом Свитаном, где он рассказал, чем будет опасна вторая волна российского наступления 2025 года, дойдут ли войска Путина до Сум и Днепра, а также какие новые возможности появятся у Украины в начале 2026 года, позволяющие ей начать операцию по освобождению Крыма и развернуть фронт на Москву, читайте, перейдя по ссылке.

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Boris: Действительно ли, на ваш взгляд, Киев становится самым незащищенным и опасным городом Украины из-за более массированных ударов России дронами и нехватки ПВО? Почему в плане дроновых атак на Киев Россия в июне словно с цепи сорвалась, причем бьет все чаще по жилым многоэтажкам?

Роман Свитан: Это террористическое давление в чистом виде. Так Россия реализует поставленную перед собой задачу – геноцид, то есть уничтожение украинской нации и народа.

Украина вступила в переговоры с Россией, но, на мой взгляд, не нужно было этого делать. С террористами в переговоры никто никогда не вступает, потому что они начинают убивать заложников, когда понимают, что их где-то кто-то слушает. Но для начала они создают площадку для коммуникации, выдвигают на ней свои требования, а дальше убивают заложников, добиваясь выполнения этих требований. Вот в таком режиме сейчас работает Россия.

Количество беспилотников, которые будет запускать Россия по Украине, будет постоянно увеличиваться, предостерег Свитан / Фото: ГосЧС

При этом Россия наносит массированные удары в основном по Киеву, поскольку он является местом компактного проживания украинского населения. Потому я и говорю, что это терроризм РФ в чистом виде, ведь она стремится поразить как можно больше мирного населения Украины. Поэтому Киев и выбран главной точкой приложения силы.

Однако я бы не сказал, что Киев не прикрыт. Это не так. Как раз Киев прикрыт лучше всего. Просто у россиян есть механизмы, которые иногда проламывают нашу оборону.

Чтобы минимизировать эти возможности противника, мы должны выстроить многоэшелонированную противовоздушную оборону столицы. Причем сначала она должна создаваться для страны в целом – вдоль линии фронта. Для этого нужно развернуть корпусные механизмы ПВО и передать туда бо́льшую часть, если не все мобильные группы, усилив их ПЗРК, ЗРК малой дальности, ЗУ и пулеметами, чтобы они могли снимать все, что движется в нашу сторону на высотах до 4-5 км. А вот все, что пройдет на бо́льших высотах, а это могут быть только реактивные российские беспилотники типа "Герань-3" или крылатые ракеты, способные подняться на высоту более 5 км, или какая-то авиация, должно сбиваться уже внутри страны с помощью ЗРК средней и большой дальности, а также авиацией. Причем авиацию нужно выстраивать этажеркой: вверху скоростные и высотные истребители типа F-16, МиГ-29 и Су-27, чуть ниже – легкомоторные штурмовики. Такие штурмовики нужно закупить или сделать. Возможность сделать таковые у нас есть. Например, у нас есть неплохой легкомоторный самолет Аэропракт – если повесить на него пулеметную гондолу и ночной прицел, получится неплохой истребитель российских беспилотников, по крайней мере, низкоскоростных и маломаневренных.

Смотрите видео, в котором полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, для каких украинских городов наступление РФ в августе-сентябре представляет наибольшую угрозу, а также когда ВСУ могут начать операцию в Брянской области:

Должен применяться комплексный подход. И сейчас самое время для этого, потому что общее количество российских беспилотников будет только увеличиваться. Не слушайте тех, кто говорит, что после того, как Израиль разбомбил все иранские заводы по производству Shahed, у нас не будет российских беспилотников. Российские "Герани" – это не шахеды. "Герань" – это шахедоподобное "существо" российско-китайского производства, сделанное в основном из китайских узлов и агрегатов, а также российских частей от НИИ "Прогресс" (по которому мы уже неоднократно били), белорусских – от "Белавиа", а также французских и американских. Правда, те французские и американские платы, которые находят в беспилотниках, стоят по 3 копейки на "блошиных рынках". Потому претензий к французам и американцам в этом смысле нет.

Нам важно четко понимать, что количество беспилотников, которые по нам будет запускать Россия, будет постоянно увеличиваться за счет китайского производства узлов и агрегатов и крупноузловой сборки в Елабуге и Ижевске. К тому же россияне с китайцами будут сейчас строить еще один завод по производству беспилотников в Северной Корее.

Viktor: Чем объясняются участившиеся удары РФ ракетами и шахедами по жилым домам и большее количество жертв среди гражданского населения – изменением тактики атак России или косоглазием того, что она по нам запускает?

Роман Свитан: Прежде всего, количество беспилотников у России увеличилось. Она ставит перед собой задачу – кошмарить мирное население Украины, осуществляя террористические атаки. Соответственно, Россия бьет по гражданскому населению потому, что перед ней стоит именно такая задача – бить по местам компактного проживания мирного населения, чтобы давить на украинское общество, украинскую армию и украинское военно-политическое руководство с тем, чтобы были выполнены условия Москвы о капитуляции Украины, которые россияне выложили на стамбульском столе переговоров.

Украине нужно выходить из этого переговорного процесса, чтобы уменьшить позывы россиян к террористическим атакам с ударами по гражданскому населению. Тогда это на порядок уменьшит потребность россиян бить по мирному населению.

По мнению Свитана, Украине стоит выйти из переговоров в Стамбуле – это уменьшит террор РФ / Скриншот

Прокоп: Как вы оцениваете запас прочности России, позволяющий ей продолжать войну? На сколько лет ее еще хватит, как вам кажется?

Роман Свитан: Россия – это колосс на глиняных ногах. "Глиняные ноги" России – это нефтедобывающие вышки, то есть российская нефтянка. Если уничтожить российскую нефтянку, то есть нефтегазовую отрасль, этот колосс разрушится. Российская империя соткана из 21 республики и десятков государственных образований разного уровня (областей, краев и т.д.). 22-й республикой в свою конституцию Россия внесла наш Крым. А это перебор (видимо, россияне не играли в очко, не знают, чем это заканчивается).

Как можно завалить этот колосс? Да просто! Сжечь российскую нефтянку. А это возможно. Везде, где есть нефть, бензин, авиационный керосин, дизель, можно жечь, просто поднеся спичку.

Санкции Малюка-Буданова против России, свернутые еще три месяца назад на саудовской площадке, где была обещана безопасность "глиняным ногам" России, должны заработать вновь.

Россия – это колосс на глиняных ногах, и чтобы его завалить, нужно просто сжечь российскую нефтянку, отметил Свитан / Скриншот

Сожгите российскую углеводородку – и Россия просто распадется. Причем это произойдет в течение полугода.

Если наброситься на российскую углеводородку всем миром, то есть спецслужбам, армии, силам спецопераций, нашим конфидентам в РФ, всем несогласным и неравнодушным, то к концу года у России экономики просто не будет. И этот колосс начнет рушиться. За один день Россия не рухнет, но уже следующий год при таких условиях может быть для нас намного спокойнее, нам станет легче давить на российскую армию, обескровленную недостатком финансов.

Omega: Какие последствия для России и ее способности воевать будет иметь война в Иране? Ведь Россия и Иран сотрудничали не только в вопросе шахедов.

Роман Свитан: На Ближнем Востоке уже тысячу лет не могут разобраться, "кто кому Рабинович". Нам важно занимать украиноцентристскую позицию и с нее смотреть на все события, разворачивающиеся в этом регионе.

Украине ни в коем случае нельзя было занимать произраильскую позицию, потому что тем самым мы тут же вызвали удар иранского МИДа на себя. Большинство европейских лидеров осудили удары по ядерным объектам Ирана, а наши власти почему-то заняли произраильскую позицию и хлопали в ладоши.

Теперь Иран, понимая, что руководство Украины настроено произраильски, может передать России пусковые установки для ракет Zolfaghar и Fateh, которые сейчас находятся в РФ на хранении. Иран передал несколько сотен этих ракет России, чтобы просто спрятать от ударов американцев и израильтян. Представьте, если Иран сейчас обидится и передаст России еще и пусковые установки. Помимо гембеля из-за Искандеров и KN-23, летящих нам на головы, мы можем получить еще и Zolfaghar с Fateh.

Шахедов давно уже нет. То, что к нам летит, – это российско-китайская "Герань". Потому удары по шахедным заводам Ирана никак не уменьшили количество беспилотников у России, потому они как летели в нас, так и будут лететь.

Так что произраильская позиция нашего руководства может сыграть злую шутку с украинским народом. Ведь Zolfaghar и Fateh будут лететь не по власти, а по нам, гражданам Украины. По сути, мы создали себе проблему на пустом месте – лучше бы молчали или заняли нейтральную позицию, как Европа, поддержали бы Макрона или Эрдогана, и никто бы нам и слова не сказал.

Иран обиделся на Украину, и на головы украинцам из России могут полететь иранские ракеты Zolfaghar и Fateh, считает Свитан / Фото: Кремль

Да, Иран вряд ли сможет чем-то глобально усилить Россию, но может добавить нам проблем, поставив РФ пусковые установки для Zolfaghar и Fateh. То есть серьезную военную помощь Иран не сможет оказать России, ведь у него у самого проблемы, и война на Ближнем Востоке не остановится.

Украине война на Ближнем Востоке мешает по разным причинам. Прежде всего – по экономическим: растет цена на нефть, а, значит, россияне гребут лопатой нефтедоллары, при этому у нас растет цена на бензин, и, получается, мы через дальнее крыло оплачиваем россиянам нефтедоллары. Кроме того, войнушка, которую затеяли сейчас израильтяне на Ближнем Востоке, оттянула внимание американцев – туда ушло и финансирование, и военная помощь. Также она не дала нам возможность запросить дополнительные комплексы Patriot, потому что часть из них уйдет на Ближний Восток прикрывать те же американские базы.

В общем, для Украины любая заваруха на Ближнем Востоке в минус. И нам ни в коем случае нельзя ее поддерживать или разжигать, занимая либо произраильскую, либо проиранскую позицию. Оптимальный вариант на данный момент – нейтральная или проевропейская позиция.

Nastka: Почему при хваленом "неограниченном человеческом ресурсе" России она вынуждена просить войска у КНДР? Поговаривают, что Северная Корея в ближайшие пару месяцев пригонит на войну еще, по разным оценкам, 6-25 тысяч своих солдат – у Путина что, "мясо" закончилось или деньги на его покупку?

Роман Свитан: Тут все дело в подходе к мобилизации. Путин попробовал провести принудительную мобилизацию и бусификацию, но очень на этом обжегся. Потому что принудительная мобилизация ставит в строй немотивированных и профнепригодных бойцов, ведь в основном под принудительную мобилизацию попадают те, кто не убежал от бусика. А это значит, что будут не совсем боеготовые военнослужащие.

В 2022 году в ряды "частично мобилизованных" попал довольно проблемный контингент, который в строй так и не поставили, а просто "пережгли". Россия удержала некоторые направления за счет большого количества погибших, но эти погибшие были чьими-то детьми или мужьями. В результате Путин получил большую волну негодования родственников принудительно мобилизованных, которых погнали захватывать чужие территории – именно так это выглядело в 2022 году для россиян.

Путин платит Ким Чен Ыну миллиарды долларов за северокорейских военных, но они ему не помогут переломить ситуацию на фронте, отметил Свитан / Скриншот

Тогда, в 2022 году, запустив маховик принудительной мобилизации, в России пережгли около 300-350 тысяч российских "федерастов", а это, как минимум, около миллиона недовольных родственников. Путину после этого точно было некомфортно, потому принудительная мобилизация – это последний механизм, к которому он прибегнет.

Да, сейчас у Путина есть некоторые проблемы, но есть и некоторый поток финансово мотивированных россиян, которые становятся в строй. Ежесуточно ставится в строй 700-800, до тысячи, россиян. В принципе, это логично, ведь в России 1120 городов – привлеките в каждом городе разными подачками по одному человеку, вот и получится около тысячи человек, которые за день ставятся в строй. Тысяча уходит, тысяча становится в строй, то есть сохраняется определенный баланс.

Для проведения наступательных операций должно быть превышение этого баланса. Потому Путин и просит северокорейского "пончика" поставить в строй несколько тысяч или десятков тысяч его "чахликов невмирущих". И это не бесплатно. Путин платит Северной Корее миллиарды долларов за этих военных. КНДР тут в выигрыше, поскольку получает валюту и некоторые технологии, которых ей сейчас не хватает (ядерные, ракетные, баллистические), а также обстреливает свою армию, то есть получает несколько тысяч инструкторов, которые смогут переподготовить всю армию за несколько лет.

Так что Ким Чен Ын от передачи своих войск Путину выигрывает, и этого нельзя снимать со счетов. Но количество войск для перелома в войне абсолютно недостаточное.

Как Путин может использовать северокорейские войска? Он может заменить десятки тысяч россиян, которые сейчас находятся на Курском направлении и прикрывают Сумское. Такая ротация возможна. Грубо говоря, 20 тысяч россиян уйдут с Курского направления на восточный фронт, а на их место зайдут 20 тысяч северных корейцев. Такая ротация может быть.

Для нас, в принципе, все это неопасно. Но нужно понимать, что россияне готовятся ко второй волне наступления, а это значит, что больше сотни тысяч россиян где-то появится – в основном там, где у нас будет провисать фронт. Думаю, что в основном это будет восточное направление, там они будут топтаться.

Tim: О чем свидетельствует тот факт, что в России повысили штрафы за несообщение в военкомат о факте переезда? Там назревает мобилизация, потому Кремль решил контролировать свой мобилизационный ресурс?

Роман Свитан: Мобилизационный ресурс, по большому счету, должны контролировать все страны и в любое время.

У Путина, естественно, впереди проблемное время. Он видит отрицательную динамику на линии фронта. Поскольку поток рекрутов уменьшается, тут же запускается механизм подготовки к принудительной мобилизации. Но это не значит, что в России уже есть готовность к этому или уже поставлена такая задача. Так что это естественный процесс.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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