Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина

Мытье автомобиля в жару может привести к неожиданным расходам.

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В какое время суток лучше всего мыть авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему нельзя мыть авто в жару

Стоит ли летом использовать автомобильный воск

Водители стараются держать свои авто в чистоте и опрятном виде независимо от времени года. Однако мытье автомобиля летом, особенно в жару может дорого стоить водителям. Главред выяснил, почему в солнечную погоду не стоит мыть "железного друга".

Прежде всего, стоит указать на наиболее очевидную причину, почему мыть автомобиль на солнце - не лучшая идея. Сюда относятся неприятные разводы. Из-за жары моющее средство быстро высыхает, поэтому и остаются полоски на авто. Лучше мыть "железного друга" в тени - так средство не высохнет до того, как вы его смоете. Однако от разводов легко избавиться, просто повторно помыв авто.

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Следующие последствия мытья автомобиля на солнце могут ударить по кошельку. Например, если направить холодную струю воды на горячее лобовое стекло, оно может треснуть - и придется сразу ехать в мастерскую. Это похоже на ситуацию зимой, когда водителей призывают не лить горячую воду на замерзшее стекло.

Поэтому прежде чем мыть автомобиль на автомойке в жаркий день, лучше подождать, пока кузов остынет. Вважно мыть в затененном месте и желательно поздно вечером, когда температура опустится ниже, рекомендуют эксперты Interia Motoryzacja.

Кроме того, во время мытья автомобиля в жаркую погоду стоит ограничить использование автохимии. К ним относятся, например, полироли, которые при нанесении на горячий лист металла могут соединиться с лакокрасочным покрытием и надолго обезобразить автомобиль. Даже полировка не поможет устранить такие повреждения.

Вместо различных химических жидкостей, лучше использовать автомобильный воск - это отличный способ позаботиться о кузове летом.

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